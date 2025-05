Il distributore smart che nutre il tuo gatto anche quando non ci sei: 43% di sconto

Un’innovazione che semplifica la gestione dell’alimentazione per i tuoi animali domestici: il distributore automatico PETKIT è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 43%. Proposto a soli 56,98€, rappresenta senza dubbi un risparmio notevole rispetto al prezzo originale di 99,99€. Un’occasione da valutare per chi cerca praticità e tecnologia all’avanguardia.

Progammi fino a 10 pasti al giorno, anche da app

Tra i punti di forza del distributore spicca il sistema di conservazione del cibo, progettato per mantenerlo sempre fresco e asciutto. Grazie a una combinazione di soluzioni tecnologiche, come il coperchio con guarnizione in gomma, una scatola essiccante integrata e un’uscita che si chiude automaticamente, il distributore previene efficacemente la formazione di muffe. Questi dettagli garantiscono una maggiore sicurezza e qualità del pasto per il tuo animale.

La vera svolta è però rappresentata dalla gestione tramite app. L’applicazione PETKIT, disponibile per smartphone, consente di programmare fino a 10 pasti al giorno e monitorare le abitudini alimentari del tuo amico a quattro zampe anche a distanza. Il collegamento avviene tramite WiFi a 2,4 GHz, offrendo un controllo semplice e intuitivo, ideale per chi trascorre molte ore fuori casa.

Con un contenitore da 3 litri, il PETKIT garantisce un’autonomia di circa 15 giorni per un gatto adulto, riducendo la necessità di ricariche frequenti. La girante avanzata, progettata per evitare blocchi del cibo, accetta croccantini fino a 12 mm. Questi accorgimenti rendono il dispositivo versatile e adatto a diverse esigenze alimentari.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla ciotola in acciaio inox 304, un materiale noto per la sua resistenza e facilità di pulizia. Completamente smontabile, la ciotola assicura un’igiene ottimale, aspetto cruciale per il benessere dell’animale. Per agevolare l’utente, è disponibile anche un video tutorial che guida passo dopo passo nelle operazioni di manutenzione.

La continuità del servizio è garantita dal sistema di alimentazione dual-power. Il distributore può funzionare sia tramite cavo USB che con batterie di backup, assicurando il corretto funzionamento anche in caso di blackout elettrico. Questo dettaglio è particolarmente apprezzato da chi desidera la massima affidabilità.

Con dimensioni compatte e un peso di soli 2,1 kg, il distributore PETKIT si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico, senza risultare ingombrante. È una soluzione pratica e moderna per chi desidera semplificare la gestione quotidiana dell’alimentazione degli animali, senza rinunciare alla qualità.

In sintesi, il distributore automatico PETKIT rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un dispositivo tecnologico e funzionale, capace di migliorare la routine alimentare dei propri animali domestici. Con un design studiato nei minimi dettagli e funzioni avanzate, questo prodotto è pensato per offrire tranquillità e comodità anche durante le assenze prolungate. Approfitta del super sconto Amazon e acquistalo a soli 56,98€!

