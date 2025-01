Acer Aspire 1, il notebook 15 pollici con CPU Intel e prestazioni affidabili a un prezzo conveniente

Devi acquistare assolutamente un computer portatile ma sei indeciso tra quale scegliere? Vorresti qualcosa di economico hiata a questa offerta veramente interessante. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Acer Aspire 1 a soli 279 euro, invece che 329 euro.

Si tratta davvero di un ottimo compromesso.

Grazie a uno sconto del 15% avrai un risparmio di ben 50 euro sul totale e ti porti a casa un computer portatile eccellente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 89,60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime.

Acer Aspire 1: il giusto compromesso per non spendere troppo

Con il notebook Acer Aspire 1 puoi fare diverse cose senza troppi problemi. Chiaramente non è computer da Gaming ma è perfetto per usarlo con programmi come Word ed Excel. Quindi ottimo per ufficio e scuola.

Gode di un generoso display da 15,6 pollici con risoluzione FHD e protezione dalla luce blu dannosa per evitare l'affaticamento visivo. Possiede una tastiera retroilluminata con tasti precisi e ben distanziati e un touch pad molto sensibile.

Monta il processore Intel Celeron N4500 con a supporto 4 GB di RAM DDR4 che, come ti dicevo, è in grado di gestire facilmente i programmi comuni come Word, PowerPoint, Excel e di navigare su Internet. Inoltre ha un eMMC da 128 GB. Possiede diverse porte USB tra cui quelle con interfaccia 3.2 per trasferimenti veloci e un ingresso HDMI per collegare un secondo monitor.

Se stai pensando a qualcosa di economico sicuramente questa è la migliore promozione di oggi. Dunque non perdere tempo o rischi che sparisca. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Acer Aspire 1 a soli 279 euro, invece che 329 euro.

Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.