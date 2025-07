Ferro da stiro super leggero da viaggio: la praticità Rowenta ti costa il 18% in meno

Non vuoi rinunciare a capi stirati anche in vacanza? Il ferro da stiro verticale Rowenta è il tuo prossimo acquisto intelligente. E oggi è pure in offerta: puoi acquistarlo a soli 32,99 euro, con uno sconto del 18% sul prezzo di listino.

Potenza e velocità, in formato compatto

Il cuore tecnologico del ferro da stiro Rowenta è rappresentato da una potenza di 1300 watt e da un’erogazione di vapore continuo pari a 20 g/min. Questa combinazione consente di affrontare anche le pieghe più ostinate, con una particolare attenzione ai tessuti delicati come la seta, spesso trascurati dagli apparecchi tradizionali. Un elemento che merita attenzione è la rapidità di riscaldamento: in soli 15 secondi il dispositivo è pronto all’uso.

Con un peso contenuto di appena 1 kg, questo modello si lascia maneggiare con facilità. La vera innovazione, però, risiede nella possibilità di stirare direttamente i capi sulla gruccia, eliminando l’asse da stiro. Il serbatoio è da 70 ml, facilmente ricaricabile anche a dispositivo caldo.

Oltre alla stiratura, questo ferro verticale offre una funzione di sanificazione a vapore, che contribuisce a mantenere un alto livello di igiene sui tessuti trattati. Il sistema di attivazione tramite grilletto consente di utilizzare il vapore solo quando necessario, limitando gli sprechi e ottimizzando i consumi energetici.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalle dimensioni compatte: perfetto per essere portato in vacanza. A tutto ciò si aggiunge un livello di rumorosità davvero contenuto, che non supera i 44 dB.4

Che tu voglia un ferro da stiro comodo per la casa oppure un dispositivo verticale perfetto da mettere in valigia, questo modello firmato Rowenta è la soluzione ideale. Oggi puoi acquistarlo a un prezzo eccezionale, grazie allo sconto del 18% Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.