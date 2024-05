Avanti con la pioggia: anche la prossima settimana tra nubifragi e temporali

Roma, 24 maggio 20254 - L’estate può aspettare. Ancora instabilità, anche la prossima settimana. "L'area depressionaria che si attarderà nel weekend in prossimità delle Isole britanniche – spiega 3bmeteo sul sito – rimarrà stazionaria anche nei primi giorni della prossima settimana, condizionando il tempo su molte delle nostre regioni. Dal suo centro si snoderanno impulsi di instabilità che si dirigeranno verso il Mediterraneo centrale, raggiungendo lo Stivale”.

I vigili del fuoco a Mantova e Bergamo dopo una delle ultime ondate di maltempo (foto Ansa)

Più caldo al Sud

In Italia sarà un fine settimana dai due volti: sabato ancora temporali, mentre domenica è previsto un miglioramento generalizzato delle condizioni meteo. Antonio Sanò, fondatore di ilMeteo.it, spiega che nelle prossime ore avremo ancora frequenti acquazzoni, specie nel pomeriggio, dapprima al Nord e poi anche al Centro Sud. Al Meridione però le temperature aumenteranno ancora: le massime toccheranno i 30 gradi.

Le previsioni per sabato e domenica

Sabato 25 maggio un nuovo fronte instabile interesserà gran parte dell'Italia: "I temporali - spiega Sanò - bagneranno il Nord al mattino e il Centro Sud specie dal pomeriggio, ma in sintesi vivremo un'altra giornata capricciosa: usciremo con il sole e resteremo sorpresi dal fiorire di veloci temporali". Domenica 26 maggio al Centro Nord prevarranno le schiarite e il tempo sarà buono, salvo isolati rovesci sul fianco adriatico; al Sud troveremo invece qualche acquazzone in più specie nel pomeriggio a ridosso degli Appennini, ma anche qua il tempo è previsto in miglioramento.

La prossima settimana

Anche nella secondo parte della prossima settimana - scrive 3bmeteo – nuovi impulsi freschi potrebbero raggiunge l’Italia. Non si intravede quindi una stabilizzazione del tempo. Questo vale “soprattutto per il Centro Nord bersaglio di nuovi episodi temporaleschi, seppur alternati a pause più soleggiate e asciutte. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni, vista la distanza temporale. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti”.

La mappa di 3bmeteo