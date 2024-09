Il tempo peggiora di nuovo: l’autunno accelera in tutta Italia

Roma, 29 settembre 2024 – Dopo giorni di tempo generalmente stabile, è in vista un nuovo ribaltamento di fronte, con l’autunno che si riprende la scena con forza. Tutta colpa di “una vasta area depressionaria proveniente dall'Europa e dall'oceano Atlantico farà sentire i suoi effetti, portando un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche”, sottolinea ilMeteo.it.

Sommario

Gli esperti di 3bmeteo spiegano che “il minimo si collocherà nella giornata di lunedì sul Mare del Nord poi martedì si sposterà sulla Germania e intorno a mercoledì sarà nei pressi delle regioni settentrionali. Durante questo percorso causerà un progressivo aumento delle nubi, inizialmente senza fenomeni poi con qualche prima pioggia e infine tra mercoledì e giovedì con forti condizioni di maltempo”.

Previsioni meteo: in arrivo sull'Italia una nuova ondata di maltempo (foto iStock)

IlMeteo.it in un articolo sul sito illustra i dettagli: “Il primo segnale del peggioramento si manifesterà al Nord Italia nel corso della giornata di martedì 1 ottobre quando le nubi si faranno via via sempre più dense e entro sera potranno verificarsi piovaschi sparsi. Sarà tuttavia da mercoledì 2 che entreremo nel vivo dell'annunciato peggioramento. Le regioni settentrionali saranno le prime a sperimentare l'arrivo delle piogge più diffuse e dei temporali, segnando l'inizio di una fase di maltempo che si estenderà poi progressivamente anche al resto del paese”.

Tra giovedì 3 e venerdì 4, "la situazione peggiorerà ulteriormente per effetto dell'arrivo di nuove masse d'aria fredda e instabili verso il Mediterraneo che daranno vita a un ciclone sul mar Tirreno. Questo elemento creerà le condizioni ideali per lo sviluppo di forti temporali, che colpiranno con particolare intensità le regioni meridionali e le Isole Maggiori”.