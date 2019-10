Roma, 5 ottobre 2019 - Weekend con un po' di instabilità, veloce perturbazione tra domenica e lunedì, successiva breve tregua, forte maltempo da mercoledì. E' questo il quadro delle previsioni meteo tracciato da ilMeteo.it e 3bmeteo.com. Meteogiornale dice che la prossima settimana "il Nord infatti si troverà a dover fare i conti con numerose perturbazioni che transiteranno in serie molto velocemente da Ovest verso Est". Insomma, l'autunno comincia a spingere sull'acceleratore.

Il tempo peggiora domenica e lunedì

Ancora tempo incerto. Le previsioni di domani, domenica 6 ottobre, confermano un finale di weekend bagnato dalla pioggia specie al Sud, ma con situazione in peggioramento anche al Nord. Il team de ilMeteo.it specifica che domenica il tempo "manterrà un atteggiamento piuttosto ostile" dando vita a una mattinata nel segno di rovesci e temporali "tra la Calabria e l'area più settentrionale della Sicilia". Con il passare delle ore, si legge sul sito, torneranno ad attivarsi anche i venti di Bora, e il meteo sembra destinato a peggiorare rapidamente anche su Molise e Basilicata, nonché su Marche meridionali e Abruzzo.

Le condizioni atmosferiche promettono di essere migliori sul resto dell'Italia. Tuttavia gli esperti di 3BMeteo avvertono che nella seconda metà della giornata si profilerà un deciso aumento della nuvolosità anche al Nord, con possibili piogge sparse in particolare sui rilievi alpini. I meteorologi sottolineano che con tutta probabilità nelle regioni settentrionali le perturbazioni si esauriranno prestissimo. Al contrario, lunedì 7 ottobre il vortice ciclonico dovrebbe esprimere il massimo della sua potenza al Centro Sud, scatenando piogge e forti temporali dal Lazio alla Sicilia, in presenza di un significativo calo termico. La situazione andrà comunque tenuta d'occhio nel corso delle prossime ore.

Previsioni meteo domenica 6 ottobre

Nord Ovest

Inizio soleggiato, poi progressivo aumento della nuvolosità a partire dai rilievi alpini, dove non è escluso il rischio di piogge serali. Stabili le temperature, con 20° a Milano e Torino.



Nord Est

Cielo poco o parzialmente nuvoloso, ma via via più coperto nel corso del giorno. Possibili rovesci sulle Alpi, per il resto clima asciutto e fresco: attesi 17° a Venezia e 19° a Bologna.



Centro

Nuvole sparse, ma con prevalenza di sole, salvo maggiori addensamenti lungo l'Adriatico e in Sardegna. Verso sera rovesci in arrivo su Marche meridionali e a cavallo di Lazio, Umbria e Abruzzo. Clima piacevole, con 24° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Variabilità residua su Campania e Calabria, con alternanza di nubi, schiarite e piovaschi. Possibili temporali anche in Molise e sulla Sicilia settentrionale. Previsti 23° a Napoli e 22° a Bari e Palermo.

