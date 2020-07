Roma, 9 giugno 2020 - Le previsioni meteo annunciano un nuovo blitz temporalesco. Intanto in queste ore un campo anticiclonico in parte di origine sub-tropicale e in parte oceanico si sta rinforzando su tutto il Paese. Esso - dice ilMeteo.it - proteggerà quasi tutta l'Italia fino a sabato pomeriggio, poi subirà un attacco dal Nord Europa. Comunque fino al pomeriggio di sabato 11 luglio il tempo sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto qualche temporale pomeridiano, venerdì 10, sui confini alpini e zone adiacenti ad essi.

Il caldo nelle prossime ore

Le temperature saliranno ulteriormente raggiungendo picchi massimi di 36 gradi sulla Pianura Padana, come a Mantova, Ferrara, Parma, Reggio Emilia, Bologna, sulla Toscana (come a Firenze), in Sardegna (zone interne) e in Puglia (Foggia e Taranto). Sul resto delle regioni i valori massimi si attesteranno attorno ai 30-33 gradi (ad esclusione della Liguria e dei litorali).

Il peggioramento meteo di sabato

Poi la svolta di sabato: aria fresca dal Nord Europa si tufferà sul Mediterraneo entrando dalla porta della Bora. Rovesci e temporali dalle Alpi scenderanno a macchia di leopardo su tutte le pianure del Nordest e della Lombardia entro sera e notte. IlMeteo.it avvisa che l'arrivo della Bora e del Grecale favorirà un nuovo abbassamento delle temperature che perderanno circa 7-10 gradi rispetto a questi giorni. Domenica 12 luglio il tempo migliorerà rapidamente, ma ancora qualche rovescio sul Piemonte occidentale e sui rilievi dell'Abruzzo, per il resto il sole sarà prevalente, ma con un clima ventoso.

Il focus sui temporali di 3bmeteo

Anche 3bmeteo conferma l'arrivo del blitz temporalesco nel fine settimana. Il meteorologo Carlo Migliore spiega che sarà ancora una volta il vortice freddo posizionato tra il Mare del Nord e la Scandinavia e le caratteristiche del guasto saranno con ogni probabilità molto simili a quelle avutesi lo scorso weekend. "L'anticiclone - precisa il meteorologo - rimonterà sulla Francia e spingerà la depressione verso Sud Eest, facendola scivolare velocemente sull'Italia settentrionale". Pure migliore afferma che le zone maggiormente interessate dai temporali che localmente potranno essere di forte intensità e talora accompagnati da grandine, "dovrebbero essere Triveneto ed Emilia Romagna ma i temporali potranno raggiungere anche la Lombardia e il basso Piemonte". Diversa la situazione al Sud e sulle Isole maggiori, dove le temperature tenderanno a salire ulteriormente facendo registrare punte fino a 37-38 gradi sul Tavoliere e sul Cagliaritano, il clima sarà molto afoso lungo le regioni tirreniche con temperature percepite anche superiori ai 40 gradi apparenti su Lazio e Campania, ma domenica sera una diminuzione è attesa anche al meridione.

La cartina di 3bmeteo