Le previsioni meteo di domani, venerdì 14 maggio, descrivono una giornata dai tratti sostanzialmente autunnali su gran parte dell'Italia. L'arrivo dell'ennesima perturbazione metterà ancora una volta in pausa la primavera, distribuendo piogge e temporali su tutto il territorio nazionale. I capricci atmosferici dovrebbero farci compagnia anche nella prima parte del weekend, per poi lasciare spazio a una parziale rimonta dell'alta pressione.



Procedendo con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che già nella mattinata di venerdì il tempo tenderà a peggiorare al Nord (temporali specie in Liguria e Friuli-Venezia Giuli) e sulla Sardegna, con precipitazioni irregolari. Dal pomeriggio rovesci e fenomeni temporaleschi diventeranno poi una costante su tutte le regioni centro-settentrionali, fino a lambire il Meridione. Proprio al Sud, dopo una giornata tranquilla e soleggiata, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente verso sera, dando vita a piogge sparse a partire dalla Campania.



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 14 maggio

Il sito di 3BMeteo anticipa che il fronte di venerdì porterà con sé, evidenti soprattutto in avvio di weekend.il tempo sarà ancora instabile in molte zone del Paese. In particolare, scrivono gli esperti, dovranno fare i conti con laTriveneto, dorsale adriatica, Sud peninsulare e Sicilia settentrionale, mentre sui rilievi di Nord Ovest la situazione andrà peggiorando con il passare delle ore.un sussulto dell'alta pressione dovrebbe invece regalare, accompagnate da temperature in aumento, salvo possibilinel pomeriggio in montagna. I meteorologi sottolineano tuttavia la necessità di ulteriori aggiornamenti a causa della dinamicità del quadro meteorologico.Prime piogge sparse al mattino (più intense su Liguria di Levante) alternate a schiarite, poi dal pomeriggio peggiora su tutte le regioni, con rovesci e temporali. Temperature massime: 15° a Genova, 17° a Torino e Milano.Subito rovesci e temporali sul Friuli-Venezia Giulia, seguiti da un diffuso peggioramento su tutte le regioni, con fenomeni anche intensi. Temperature massime: 22° a Bolzano, 21° a Bologna, 17° a Venezia.Mattinata con maltempo sull'alta Toscana e prime sporadiche piogge in Sardegna; sole altrove. Dal pomeriggio l'instabilità prende il sopravvento, portando rovesci e temporali ovunque (più frequenti sul versante tirrenico). Temperature massime: 20° a Cagliari, 18° a Firenze, 19° a Roma.Giornata per lo più asciutta e soleggiata, ma con un aumento della nuvolosità verso sera, responsabile di piogge dapprima in Campania e poi sulle altre regioni. Temperature massime: 20° a Napoli, 24° a Bari, 23° a Palermo.