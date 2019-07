Roma, 29 luglio 2019 - Bel tempo, ma con qualche disturbo al Centro Nord a metà settimana. Ecco cosa dicono i siti specializzati in previsioni del tempo. IlMeteo.it spiega che una campana anticiclonica di origine atlantica ha invaso nuovamente il nostro Paese garantendo maggior stabilità atmosferica e di nuovo bel tempo a cominciare dalle regioni settentrionali con temperature via via più calde. Il team del sito comunica che, dopo la brevissima tregua dei giorni scorsi, ora la pressione è tornata rapidamente ad aumentare su tutta l'Italia e con essa anche le temperature.

Caldo con l'anticiclone africano

IlMeteo.it avverte che le giornate di mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto saranno le più calde di questa settimana, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, a causa dell'espansione verso queste aree dell'anticiclone africano. In questo frangente si potranno raggiungere picchi di 40 gradi nelle aree interne della Puglia, della Sicilia e nell'area più meridionale della Sardegna. Ma i 37-38 gradi saranno diffusi su molte zone del Sud, in particolare nell'entroterra. Lungo i litorali infatti, i valori termici saranno mitigati della brezze marine e non si raggiungeranno picchi così elevati.

#Meteo: TEMPERATURE, sta Per Tornare il Caldo Africano, toccheremo di nuovo i 40°C. Ecco Dove e Quando #caldo https://t.co/D1vHIVueQP pic.twitter.com/HbIT4vffHB — IL METEO.it (@ilmeteoit) 30 luglio 2019

Centro Nord, temperature 'buone'

Sul resto dell'Italia il clima si manterrà nettamente più consono alla stagione con valori intorno ai 32-34 gradi, senza afa. L'Italia centrale farà invece da linea di confine fra il bollente Sud e il mite Nord. Sulle regioni centrali dunque, avremo massime di poco superiori a quelle del Nord con valori altresì in aumento ma senza particolari eccessi.

Mercoledì e giovedì: temporali

IlMeteo.it e 3bmeteo.com sono concordi nel segnalare i temporali tra mercoledì, giovedì e venerdì. "Rovesci o temporali localmente forti con grandine e forti raffiche di vento su Alpi e Prealpi" con possibile estensione alle pianure, dice il primo. Temporali venerdì "anche sull'Appennino emiliano-romagnolo, in sconfinamento poi a Marche ed Abruzzo", annuncia il secondo.

Il meteo del weekend

Guardando le mappe al momento il fine settimana sembra caratterizzato da bel tempo, con un caldo non aggressivo al Nord. Seguiranno aggiornamenti.

🔴Coinvolto soprattutto il Sud e le Isole Maggiori, ai margini il Centro, caldo più contenuto al Nord#meteo #caldo https://t.co/yhAsLtgefN — 3B Meteo (@3BMeteo) 30 luglio 2019