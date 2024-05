Perché l’estate 2024 non arriva. Ancora 10 giorni di attesa? Ennesima perturbazione in arrivo sull’Italia. Cadrà la neve intorno ai 1.500 metri sulle Alpi. Instabile anche il weekend. Potrebbe andare meglio la prossima settimana. Ma per una vera svolta si dovrà attendere gli ultimi giorni della prima decade di giugno