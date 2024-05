Nuova Delhi, caldo record: la temperatura tocca i 52,3 gradi

Nuova Delhi, 29 maggio 2024 – Caldo record a Nuova Delhi, in India. Alle 14.30 la stazione meteo hanno registrato la temperatura di 52,3 gradi nella zona di Mungeshpur, un'area a circa 50 chilometri dal centro della città. Si tratta del nuovo valore massimo mai raggiunto nel Paese, il precedente primato nazionale era stato stabilito nel deserto del Rajasthan ma era di oltre un grado Celsius più basso.

La notizia, manco a dirlo, domina l'apertura dei principali siti di notizie del gigante asiatico, che da giorni ormai fa i conti con una terribile ondata di calore. Nel sobborgo di Narela, sempre alle 14.30, facevano 47.9 gradi.

E intanto il governo di Delhi ha emanato una serie di misure per evitare lo spreco di acqua, in considerazione della situazione critica creata da questa eccezionale ondata di afa. Fino a nuove indicazioni, sarà vietato lavare automobili, far fuoriuscire l'acqua dalle cisterne, e utilizzare l'acqua destinata agli usi domestici nei cantieri. L'amministrazione di Delhi ha incaricato della sorveglianza anti spreco duecento squadre di agenti. La ministra Atishi ha anche rivolto un appello a tutti i cittadini invitandoli a usare l'acqua disponibile con moderazione.