Ma davvero a Pasquetta piove sempre? Il meteorologo: “La spiegazione e le previsioni”

Roma, 30 marzo 2024 - Ma è proprio vero che a Pasquetta piove sempre? La percezione che abbiamo del meteo nel Lunedì dell’Angelo, riservato tradizionalmente alle gite, ha un fondamento scientifico? No, non esiste la maledizione della Pasquetta, ci tranquillizza Edoardo Ferrara di 3bMeteo. Ed ecco la spiegazione.

“A Pasquetta spesso è brutto tempo ma la spiegazione più logica è sicuramente legata alla statistica - osserva Ferrara -. Perché marzo e aprile sono i mesi dell’anno in cui il tempo cambia in modo più repentino e quindi è più variabile”.

Ma quali sono le previsioni per il 1 aprile 2024? Una conferma: “Pasquetta sarà instabile – risponde Ferrara -. Al Nord si prevedono acquazzoni e temporali, localmente anche al Centro. Al sud il tempo sarà più asciutto anche se verso sera potrebbe arrivare qualche rovescio, in particolare in Campania”.

Ma ci aspettano anche temperature davvero anomale. “Domani e a Pasquetta avremo i primi caldi simil estivi – anticipa Ferrara -. Sono previste punte di 30 gradi a Palermo, soprattutto grazie ai venti di scirocco. Valori assolutamente fuori dalla norma, come i 22 gradi che si sono registrati ieri a Bologna. Una temperatura in media con la metà di aprile, in questi giorni dovremmo avere 16 gradi”.

Ma queste giornate sono caratterizzate anche da un altro fenomeno, particolarmente fastidioso, la variazione improvvisa delle temperature. “Quando piove il clima è fresco – chiarisce Ferrara –, ma se esce il sole la temperatura sale rapidamente rispetto a un mese fa perché il sole è più alto sull’orizzonte. Così basta una schiarita e si possono guadagnare anche 5-6 gradi nel giro di un’ora”.