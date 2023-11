Meteo, weekend di nubifragi, vento e neve a basse quote: scatta l’allerta in diverse regioni. Lunedì arriva l’Estate di San Martino

Roma, 10 novembre 2023 – Il Ciclone d’Islanda che sta investendo l’Italia in queste ore ritarda ancora di qualche giorno l’attesissima Estate di San Martino, ovvero una breve parentesi di bel tempo che ogni anno caratterizza i giorni intorno all’11 novembre, ricorrenza del Santo da cui prende il nome.

Prosegue nelle prossime ore, secondo le previsioni di iLMeteo.it, il maltempo: alta attenzione sulle piogge che colpiranno gran parte delle aree alluvionate degli ultimi giorni. Massima la prudenza per la neve a bassa quota (fino a 1.000 metri sulle Alpi e fino a 1.500 metri sull’Appennino settentrionale) e al vento soffierà intenso di Libeccio verso il Centro Sud.

Meteo, ancora maltempo in Italia

Allerte meteo

Nella Toscana nord-occidentale è stata diramata l’allerta arancione. Mentre è allerta gialla sui restanti settori della regione, sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, su parte di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia e Sardegna nord-occidentale.

Le previsioni di sabato 11 novembre

Nella giornata di sabato 11 novembre, non ci sarà l'Estate di San Martino (che dura 3 giorni ed un pochino). Previsti acquazzoni e maltempo diffuso con il Ciclone in movimento verso il meridione: al mattino pioverà su tutta la fascia tirrenica e all'estremo Nord-Est; dal pomeriggio i fenomeni lasceranno temporaneamente il Centro-Nord e si apriranno schiarite anche al Sud.

Le previsioni di domenica 12 novembre

Domenica 12 novembre arriverà l’ultima perturbazione di un lunghissimo convoglio di fronti instabili: piogge di origine atlantica bagneranno ancora la Sardegna, il Lazio, l'Abruzzo e tutto il Sud con fenomeni a tratti anche intensi.

L’Estate di San Martino

Il meteo, con l'inizio della nuova settimana, potrebbe però riservarci una sorpresa. Da lunedì 13 novembre tornerà il sole "per 3 giorni ed un pochino": ecco dunque la sorpresa, arriverà l'Estate di San Martino seppur in ritardo. Proprio come nel proverbio che affonda le sue origini in un episodio della vita del vescovo di Tours nel IV secolo, che durante un periodo rigido e perturbato incontrò un mendicante infreddolito e gli donò il suo mantello; subito dopo quel nobile gesto, la pioggia smise di cadere e il cielo si aprì. Insomma meglio tardi che mai.

