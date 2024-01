Meteo: weekend con il grande freddo. Tormente di neve al Centro Sud. Le previsioni

Roma, 20 gennaio 2024 – Italia nel freezer. L’irruzione artica in atto sullo Stivale porta temperature di molti gradi sotto zero in diverse regioni e apre il weekend più freddo (fino ad ora) di questo inverno, con tormente di neve al Centro Sud. Al Nord previste minime di -5 a Torino, -4 a Milano, -3 a Bologna, -9 a Bolzano.

Paesaggi bianchi in mezza Europa (Ansa)

Freddo polare in Alto Adige dove la colonnina di mercurio nei centri abitati di Sesto Pusteria e Monguelfo questa mattina fa segnare -21 gradi. Molto freddo anche a Brunico, la città più importante della Val Pusteria, dove si registrano -18 gradi e a San Giacomo di Vizze con -20 gradi. Tutte le stazioni di rilevamento della temperatura dislocate sul territorio altoatesino fanno segnare valori preceduti da segno negativo. Merano è la località più 'calda' con -0.6. A Bolzano, -3 gradi, a Bressanone -8, a Vipiteno si sfiorano i -15. A Molini di Tures si registrano -19 gradi, ad Anterselva dove è corso la Coppa del mondo di biathlon, -15. Dati analoghi anche oltre i 3.000 metri: nella notte il record di freddo ai 3.399 metri dell'anticima di Cima Libera con -24 gradi.

Mattia Gussoni, meteorologo di ilMeteo.it, conferma che, questa volta, l'aria polare dilagherà anche verso le regioni meridionali, regalando paesaggi nevosi da fiaba fino a 300-500 metri anche su queste zone. La neve cadrà abbondante in giornata con momenti di tormenta a causa del vento fortissimo che spazzerà tutto il Centro Sud.

Sono previste nevicate tra Abruzzo, Molise, zone interne del Lazio fino al mattino, poi per buona parte della giornata tra Basilicata, Campania interna e Calabria; locali accumuli a quote collinari sono attesi anche in Puglia e Sicilia. Le temperature crolleranno di 10-15 gradi ovunque e le massime anomale, fino a 20-26 gradi negli ultimi giorni al Centro Sud, saranno un lontanissimo ricordo. In tutto questo contesto di bufere e tormente. Il tempo invece sarà sereno e limpido al Nord con attenuazione dei venti e con una giornata dunque soleggiata seppur molto fredda. Di contro dovremo stare attenti alla viabilità, alle mareggiate sulle coste esposte e alla riduzione della visibilità durante le probabili tormente (vento più neve): un sabato 20 gennaio 2024 di forte maltempo al Centro Sud.

Domenica 21 gennaio, invece, sarà tutto finito e il passaggio dell'aria gelida sarà velocissimo; resteranno al mattino, come ricordo del colpo gelido, diffuse minime sottozero di parecchi gradi al Centro Nord, qualche nevicata in collina, residua, sulle estreme regioni meridionali e un vento forte al Sud in attenuazione. Come sappiamo bene -spiegano gli esperti –, dopo l'arrivo del freddo e del vento, appena la ventilazione si attenuerà, la massa d'aria fredda (aria più pesante) si depositerà in pianura: ecco che anche lunedì si temono gelate molto intense su tutto il Paese, anche in pianura da Nord a Sud.

Infine per la prossima settimana arriverà il caldo anomalo con temperature 10 gradi oltre la media, specie lungo le coste, in montagna e al Centro Sud.

Buona parte dell’Europa è nel mirino di gelo e neve. In Spagna intense nevicate e piogge hanno provocato nelle ultime ore disagi considerevoli in alcune zone della Spagna, in particolare nelle province di Soria, Segovia, Madrid (centro), Saragozza, Teruel (centro-est) e Badajoz e Cáceres (ovest). La situazione più complicata nella serata di ieri proprio in provincia di Soria, dove l'Unità militare d'emergenza (Ume), secondo diversi media, è intervenuta per assistere circa 600 persone rimaste bloccate in auto su strade in cui la neve sta impedendo la circolazione. Sempre in questa zona, nelle prossime ore sono attese temperature gelide, vicine ai 14-15 gradi sotto zero.

