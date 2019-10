Roma, 22 ottobre 2019 - Tregua brevissima: è in arrivo una nuova, forte, ondata di maltempo dopo quella che lunedì ha travolto Liguria, Piemonte e Lombardia. Tornerà a piovere sulle regioni già duramente colpite nei giorni scorsi. Le previsioni meteo di 3bmeteo segnalano che "nei prossimi giorni il Mediterraneo occidentale sarà bersaglio di un insidioso vortice ciclonico che porterà condizioni di maltempo anche severo su Spagna e parte della Francia, dove non si escludono locali situazioni alluvionali". Il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, spiega la situazione che si verrà a creare: "La perturbazione ad esso collegata raggiungerà anche l'Italia entro giovedì, portando piogge e temporali su diverse regioni, anche di forte intensità". Mercoledì 23 ottobre "primi segnali del nuovo peggioramento con rovesci e temporali attesi a fine giornata su Sardegna e tra Ponente Ligure e Piemonte occidentale", dice Ferrara. "Altrove sole prevalente salvo nebbie o nubi basse su Valpadana e lungo le coste adriatiche soprattutto al mattino e di nuovo dalla sera. Sarà tuttavia giovedì che il maltempo entrerà nel vivo con piogge e rovesci diffusi ancora una volta al Nord Ovest, in successiva estensione alle centrali tirreniche e alla Sicilia entro fine giornata".

Maltempo anche al Sud e in Sardegna

"Proprio sull'Isola saranno possibili fenomeni anche intensi a carattere di nubifragio, così come su Lazio, Toscana e purtroppo ancora una volta sulla Liguria; ai margini invece il Nord Est e il medio versante Adriatico con precipitazioni al più sporadiche. Venerdì invece rovesci e temporali anche forti si concentreranno soprattutto su Sardegna e Sicilia, coinvolgendo solo marginalmente il Sud peninsulare e in particolare la bassa Calabria. Altrove tempo più asciutto tra sole, nubi basse e locali nebbie. Il tutto verrà accompagnato da venti anche sostenuti al Centro Sud, in genere di Ostro o Scirocco, salvo che sulla Sardegna dove subentrerà il Maestrale, con mari molto mossi o agitati".

Previsioni del tempo: le mappe di 3bmeteo

Temperature ancora sopra la media

"Nonostante il nuovo peggioramento - scrive 3bmeteo -, le temperature continueranno a mantenersi ben al di sopra delle medie del periodo, pur con un fisiologico calo nelle aree interessate dalla pioggia. Su regioni adriatiche e al Sud sono attese ancora punte di oltre 24-25 gradi, con picchi fino a 27-28 gradi al Sud e Sicilia. Giovedì si avrà un calo termico al Nord e sulle regioni tirreniche ma con temperature che potranno comunque superare localmente i 18-20 gradi. Un calo termico più apprezzabile si potrebbe avere dopo Ognissanti, ma si tratta di una linea di tendenza ancora in fase di analisi e che necessiterà di conferme".

Il meteo del weekend: caldo

Nel corso del fine settimana il tempo è previsto in miglioramento su buona parte dell'Italia grazie alla rimonta di un vasto campo di alta pressione di origine africana. Ilmeteo.it comunica che tra sabato 26 e domenica 27 è atteso un nuovo ruggito africano, che porterà le temperature ancora una volta a salire fino a toccare picchi anomali per la stagione. Sabato 26 il sole splenderà su quasi tutte le regioni: qualche locale piovasco potrà bagnare la costa orientale della Sardegna e i settori ionici della Sicilia. Come anticipato però il vero colpo di scena saranno le temperature, previste diffusamente in aumento e ben oltre le medie di questo periodo, con punte oltre i 24-25 gradi specie al Centro Sud. Attenzione al ritorno della nebbia sulle pianure del Nord che limiterà la visibilità in particolare durante la notte e alle prime ore del mattino. Domenica 27 saranno davvero poche le novità, con ancora tanto sole su buona parte dell'Italia, salvo locali nebbie nella prima parte della giornata sui settori settentrionali. Farà ancora piuttosto caldo con valori termici al di sopra dei 24 gradi soprattutto sul versante tirrenico: via libera quindi alle gite fuori porta e perché no agli ultimi tuffi al mare.

