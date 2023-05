Maltempo in Emilia e centro Italia, le previsioni per le prossime ore: quando torna il sole?

Il maltempo che ha creato disagi nelle ultime ore al centro-nord, in particolar modo in Emilia Romagna, dove nel Ravennate c’è stata anche una vittima, dovrebbe avere le ore contate.

Ultime piogge

Nelle ultime ore le precipitazioni sono andate diminuendo. Una tendeza che dovrebbe proseguire in giornata.

Maltempo verso Sud

Il maltempo scivolerà progressivamente verso Sud nella giornata di oggi e domani, portando a una rimonta dell’anticiclone su tutta Italia a partire da giovedì.

Quando torna la pioggia?

Da domenica però potrebbe tornare il maltempo a partire dalle reguoni di Nord ovest.

Le previsioni delle prossime ore

Ancora condizioni meteo instabili tra oggi e domani in Italia con acquazzoni e temporali che interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud. Ma un promontorio anticiclonico e' in rimonta dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale e per il fine settimana sono previsti tempo piu' asciutto e temperature in rialzo.

Maggio variabile

Questi gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano secondo cui "la prima metà di maggio potrebbe risultare comunque molto dinamica: la tendenza meteo per diversi modelli è orientata verso un nuovo affondo perturbato all'inizio della seconda decade del mese".