Caldo record e traffico, sarà il weekend peggiore del 2024: Caronte porta notti super tropicali. Sabato da bollino nero sulle autostrade

Roma, 9 agosto 2024 - Sarà il weekend peggiore del 2024 quello appena iniziato, tra il caldo record che toccherà vette proibitive, e il traffico da bollino nero.

Un’accoppiata che può mettere a dura prova milioni di italiani in viaggio – con temperature roventi – verso le località turistiche, tra mare e montagna.

Del resto, ci stiamo avvicinando alla settimana di Ferragosto, scelta da tantissimi vacanzieri per fuggire dai centri urbani e cercare relax e refrigerio al mare o in montagna.

Lunghe code di auto per il grande esodo estivo di agosto sulla tangenziale sud di Torino

Weekend tropicale con Caronte

L’anticiclone africano Caronte porterà un sensibile aumento delle temperature, sia minime sia massime. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l’ulteriore espansione dell’alta pressione con valori 12°C più alti della media tra Francia e Germania, oltre +8°C in Italia: la cupola anticiclonica si espanderà fino alla Danimarca entro lunedì 12 agosto. Nelle prossime ore, le temperature saliranno fino a 40°C in Sardegna, fino a 39°C al Sud con picchi di 37°C anche a Firenze e Terni, mentre la Capitale con 36°C continuerà a vivere un’ondata di caldo senza fine, iniziata ai primi di luglio.

Ma saranno le minime che, durante i prossimi giorni, determineranno il caldo record di questo weekend 2024: ci saranno 'sonni bollenti' ed avremo anche la 'notte delle stelle 2024' decisamente africana. Le minime, infatti, sabato 10 agosto non scenderanno sotto i 27°C a Brindisi e Genova, determinando notti quasi supertropicali (la notte è tropicale quando la minima non scende sotto i 20°C ed è definita 'supertropicale' quando non scende sotto i 30°); tutta la Liguria soffrirà notti caldissime, ma anche a Massa, Messina, Reggio Calabria e Treviso la minima prevista si aggirerà sui 25°C con 24°C a Firenze, Napoli, Pisa e Venezia. E proprio le minime aumenteranno ancora di più tra domenica e lunedì con picchi di 27-29°C non esclusi a Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina; ancora oltre i 25°C di minima da Trieste in giù, da Gorizia a Palermo passando per Napoli, Pisa e Rimini.

Insomma saranno proprio le minime quasi 'supertropicali' a causare il weekend più

caldo del 2024. Anche le massime comunque, ovviamente, saranno nordafricane, vicine ai 40°C da nord a sud, disturbate pochissimo dai locali temporali pomeridiani previsti sui rilievi alpini ed appenninici: gli ombrelli saranno aperti nelle ore più calde per ripararsi dal sole cocente, ma tra Basilicata e Calabria sono previsti anche dei temporali a tratti forti nel pomeriggio.Nel weekend anche questi temporali di calore pomeridiani svaniranno e troveremo solo il dominio 'assoluto' ed 'assolato' dell’anticiclone africano Caronte su tutta l’Italia.

La mappa del meteo città per città

Traffico: sarà il weekend peggiore dell’anno

Di pari passo, è iniziato ai via il weekend che si prospetta il più trafficato di tutto il periodo estivo. Lungo la rete Anas, è atteso traffico in costante aumento e Viabilità Italia parla di 'bollino nero' in particolare nella mattinata di domani, sabato 10 agosto, e di 'bollino rosso' nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto, e nella giornata di domenica 11 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Gli itinerari interessati, spiega Anas in una nota, sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Il divieto di transito dei veicoli pesanti e' in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, domani sabato 10 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 11 agosto dalle 7.00 alle 22.00. Anas ricorda di aver potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e di aver limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli precedentemente attivi (1.278).

Per quanto riguarda la rete Anas, l'intensificarsi della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 "Jonica" e 18 "Tirrena Inferiore" in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 "Carlo Felice" in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le localita' turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 "Adriatica" (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). E ancora: al nord i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia, la SS45 "di Val Trebbia" in Liguria, la SS26 "della Valle D'Aosta" e la SS309 "Romea" tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 "di Alemagna" in Veneto.