Il caldo record interrotto dai temporali: di quanto calano le temperature. Ma arriva l’ennesima fiammata africana

Roma, 3 agosto 2024 - Temporali sparsi da Nord a Sud che rinfrescano l’aria rovente preesistente. A essere interessate da questa mattina Sardegna, Basso Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana.

Dal pomeriggio, saranno interessati anche i rilievi alpini e tutta la dorsale appenninica.

Lo afferma Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilmeteo.it, sottolineando che si tratterà di un “passaggio temporalesco rapido: avremo delle piogge anche in Sicilia, regione colpita da un'estrema siccità, ma si tratterà di fenomeni isolati, specie nelle zone interne”.

In particolare la giornata di sabato vedrà acquazzoni diffusi a macchia di leopardo su gran parte della Penisola.

Un violento temporale si è abbattuto intorno alle 13 su Rimini e provincia creando disagi alla cittadinanza. Nella città capoluogo le forti precipitazioni hanno messo in difficoltà il sistema fognario con l'acqua che - nel giro di pochi minuti - ha invaso le vie di comunicazione arrecando problemi al traffico. Tante le segnalazioni ai Vigili del Fuoco per scantinati allagati.

Un'immagine di Rimini colpita dal maltempo, pubblicata sui social dal sindaco Jamil Sadegholvaad. "Sottopassi e strade allagate, alberi caduti, black out elettrici in varie parti della città", scrive nel post il primo cittadino annunciando che è stato "attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di emergenza", 3 agosto 2024