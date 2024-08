Fulmine cade sulla spiaggia di Alba Adriatica: ferite tre donne, una è grave

Teramo, 3 agosto 2024 - Un fulmine è caduto su una spiaggia ad Alba Adriatica (Teramo) piena di turisti e alcuni bagnanti sono rimasti feriti. E' accaduto stamattina e sul posto sono intervenuti i soccorritori, sanitari e polizia. Dalle prime informazioni i feriti sarebbero tre donne, una in condizioni più gravi. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno. Il fulmine ha colpito una donna francese e due italiane.

La ferita più grave è una 42enne di Sant'Omero (Teramo), trasportata in elicottero a Teramo. Colpite anche una 44enne di Giulianova, (Teramo) ricoverata nel locale nosocomio, ed una 64 enne di nazionalità francese, trasportata a Teramo, ma entrambe fuori pericolo.

Il fulmine si è scaricato sulla battigia, dove le tre donne passeggiavano, ma non in acqua dove le conseguenze probabilmente sarebbero state peggiori.

Muore travolto da un ramo

Un 75enne di Corleto Monforte, in provincia di Salerno, è morto ieri in un incidente in montagna: l'uomo è stato travolto da un ramo di grosse dimensioni spezzatosi a causa di forti raffiche di vento. A far scattare l'allarme i familiari dell'anziano preoccupati per il mancato rientro a casa. Scattata la macchina dei soccorsi, l'uomo è stato rinvenuto privo di sensi in un terreno di sua proprietà. Inutile il tentativo di rianimarlo: è morto pochi minuti dopo il suo ritrovamento.