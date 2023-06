Caldo africano: giovedì allerta arancione in 13 città. Quanto durerà

Roma, 20 giugno 2023 – Alla fine è arrivata. La prima ondata di caldo del 2023, con la risalita dell'anticiclone africano, ha cominciato a produrre i suoi effetti. Saranno quattro giorni di fuoco, con l’estate che mostrerà il suo volto più duro. Da oggi fino a venerdì la canicola sarà opprimente, toccheremo valori oltre i 40 gradi e avremo anche tanta umidità. Lorenzo Tedici, meteorologo de ilMeteo.it, informa che a partire da oggi il termometro si impennerà dapprima su Sardegna, Toscana e Lazio poi su tutta l'Italia.

Prima ondata di caldo del 2023. Una ragazza beve in una fontana a Roma (Ansa)

Domani è previsto 'bollino arancione', l'allerta 2 che prevede condizioni di rischio per la salute in particolare nei soggetti fragili, in tre città, Bolzano, Campobasso e Perugia, che diventeranno ben 13 giovedì. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sulle ondate di calore del ministero della Salute, sistema di monitoraggio arrivo su 27 città italiane. Giovedì 22 dunque saranno da bollino arancione Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Verona. Il livello 2 di allerta, il penultimo prima del livello 3, il bollino rosso che indica condizioni di emergenza, indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Una massa d'aria subtropicale sta risalendo dal Sahara, dall'Algeria verso il Mediterraneo: scorrendo sopra il Mare Nostrum, acquisterà umidità e si espanderà dalla Sardegna verso il Centro e poi anche sul resto del nostro Paese.

"Quando arriva l'Anticiclone delle Azzorre, da Ovest, dall'Oceano Atlantico - fa notare Tedici - il caldo è sopportabile con picchi di 32-34°C, ma basso contenuto di umidità; quando arriva l'anticiclone africano da Sud, dal Sahara, il caldo è insopportabile con picchi di 35-39°C e tanta umidità nell'aria. Con questa prima ondata di caldo del 2023 saliremo anche oltre i 40 gradi, sono previsti picchi di 43 gradi nella Sardegna sudoccidentale”.

“Questo caldo, improvviso, imperante e fastidioso - osserva Tedici - è legato al periodo, siamo a 24 ore dal Solstizio e le giornate sono lunghissime, il sole è presente sopra l'orizzonte per almeno 15 ore e scalda continuativamente". I valori più alti si registreranno ad Oristano con 40°C; a Carbonia con 37; a Bolzano e Siracusa con 35; a Ferrara, Foggia, Forlì, Nuoro, Rovigo, Sassari e Taranto con 34.

(L’articolo prosegue sotto alla cartina)

Questi alcuni consigli generali divulgati dal ministero della Salute per fronteggiare l'ondata di calore.