Vitamin C Super Plus. Il siero multi-tasking proposto da Naturium

Naturium presenta il leggendario siero multi-tasking per iniziare la giornata al meglio con un nuovo alleato: ’Vitamin C Super Plus Serum’, il siero dotato di tutti gli ingredienti necessari per donare simultaneamente alla pelle molteplici benefici. Formulato con vitamina C, retinolo, acido ialuronico, niacinamide e acido salicilico aiuta a illuminare, levigare, rassodare e contrastare l’aspetto delle linee sottili, proteggendo la pelle dai fattori di stress ambientale.

È un concentrato a base di acqua contenente le ’superstar della skincare’, che agiscono tra di loro in perfetta sinergia. Nei laboratori Naturium, grazie alle nuove tecnologie di somministrazione, è stato possibile combinare più principi attivi ’liberi’, che lavorano insieme in armonia ottimizzando le rispettive prestazioni.

Sono molteplici i benefici che dona il siero a partire dal miglioramento globale dell’incarnato, attenuando visibilmente l’aspetto di linee sottili e rughe, levigando e rassodando la pelle donandole luminosità. Il sistema di rilascio avanzato di Vitamin C é 10 volte più efficace e migliora la penetrazione cutanea raggiungendo il 100% di protezione antiossidante.

Vitamin C Super Plus Serum va applicato con uno strato uniforme su viso, collo e décolleté, evitando il contorno occhi. Per ottenere i migliori risultati, va poi applicata una crema idratante. Il siero è disponibile nel flacone da 30 ml con erogatore a 31 euro ed è in vendita on line su douglas.it e distribuito in esclusiva presso le profumerie Douglas con servizio di consulenza dedicata.