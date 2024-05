“Mister Parkinson e sorella cecità”, il commovente video messaggio di Vincenzo Mollica su Instagram

Roma, 26 maggio 2024 – Un messaggio garbato, delicato e persino ironico (nonostante un tema delicato: la sua precaria salute) come è tipico del personaggio. Un breve video pubblicato su Instagram che sta commuovendo. Ad averlo postato sul suo profilo social è Vincenzo Mollica. “Spero ardentemente che mister Parkinson e sorella cecità mi lascino in pace almeno là, in quel punto preciso dove comincia l’eternità”.

Vincenzo Mollica

Il post, postato qualche giorno fa, dal titolo “Verso l’eternità” sta raccogliendo migliaia di like e commenti, anche da parte di molti artisti e colleghi (oltre a tanta gente comune – la pagina Instagram di Mollica ha 177mila followers), che nel corso degli anni hanno saputo apprezzare le doti di giornalista e critico di Mollica

Mollica, in piedi, nel giardino di casa ha recitato queste semplici parole (paiono quasi una poesia) inquadrato dalla videocamera di uno smartphone. Un post sotto il quale i commenti si stanno moltiplicando così come i cuoricini. Messaggi di affetto anche da parte di artisti, fra i quali, come detto compaiono Samuele Bersani, Achille Lauro, Nek e Paola Turci, Laura Pausini e Ilenia Pastorelli, Jovanotti.

La malattia di Mollica non è un segreto. Fu lui stesso 5 anni fa (nel 2019) a raccontare di essere affetto da alcune malattie degenerative che lo stavano progressivamente facendo diventare cieco. Problema al quale si aggiungeva al mordo di Parkinson (del quale già soffriva da anni).