Veronica Peparini, i figli e l'amore con Muller. Come sta andando la gravidanza

Roma, 10 dicembre 2023 – Sarà un Natale diverso per Veronica Peparini. La ballerina romana e il compagno Andreas Muller, suo ex studente e ora collega, aspettano due bambine e si preparano a festeggiare sotto l’albero questo “grande regalo”, come l’hanno definito, insieme agli altri due figli di lei e alla famiglia tutta. Ancora con un pelo di ansia per la salute delle gemelline, ma senz’altro con il cuore più leggero rispetto a qualche settimana fa, quando le dottoresse che seguono la gravidanza hanno messo in allerta la coppia. C’erano i primi segnali di una malattia, la sindrome da trasfusione feto-fetale, una complicazione delle gestazioni gemellari che comporta, in casi gravi, e in assenza di un intervento chirurgico, la perdita di uno dei due nascituri.

Veronica e Andreas a Verissimo

Veronica, 52 anni, e Andrea, 27, hanno raccontato le ultime novità in un’intervista a Verissimo, trasmessa oggi. Proprio dal salotto di Silvia Toffanin, un mese fa i due ballerini avevano annunciato l’arrivo delle gemelline. E in diretta avevano scoperto il sesso delle nasciture. Una gioia immensa, oscurata qualche giorno più tardi dall’esito di un’ecografia, quando è emerso il principio di una sindrome da trasfusione-feto fetale, in cui c’è un passaggio anomalo di sangue da un feto all’altro. In sostanza una delle due gemelline, che condividono la placenta, ‘donava’ il suo sangue alla sorellina e il suo sacco amniotico si era ridotto. In questi casi c’è bisogno di un monitoraggio costante: perché la malattia può rientrare oppure evolvere in una fase acuta. Oggi per Veronica e Andreas le cose sembrano andare per il meglio.

“L’ultima visita è andata bene – ha raccontato Veronica – Non faremo più i controlli ogni 48 ore ma una volta a settimana”. Questo perché “adesso i due sacchi sono tornati uguali”. Dunque non ci sono più i segni di sofferenza per la bambina ‘donatrice’. Segnale positivo è che le gemelle in questo momento (Veronica è nel sesto mese) hanno lo stesso peso e crescono di pari passo. “Non sono fuori pericolo”, dice Muller, ma il periodo della gravidanza con rischio più alto (“dalla 16esima alla 24esima settimana”, spiega Veronica) è alle spalle. Andreas, che ha vissuto con molta ansia questo momento difficile della gravidanza, comincia a rilassarsi. “Io invece fin dall’inizio di questa storia sono stata positiva – ha detto la coreografa –. Mi sentivo che questa cosa poteva andare bene. Forse anche grazie alla mia famiglia, mia mamma mio papà, che continuavano a dirmi: andrà bene”. A proposito di famiglia, Silvia Toffanin ha sorpreso la coppia mostrando due video, in cui a parlare sono le nonne delle gemelle. "Sei stata coraggiosa e forte ad affrontare questa gravidanza a 52 anni”, ha detto la madre di Veronica rivolgendosi alla figlia. “Sono fiera di te, mi hai reso felice”, le parole della mamma di Muller.

Chi è Veronica Peparini, l’amore con Muller e i figli

Ormai volto noto di Mediaset dopo la sua lunga partecipazione ad Amici, Veronica Peparini è una ballerina, coreografa (è sorella del noto coreografo Giuliano Peparini) e maestra di danza. Diversi anni fa, quando era ancora insegnava nel talent di Maria De Filippi, si imbatte in un allievo talentuoso, nato in Germania ma cresciuto nelle Marche, più giovane di lei di 25 anni. C’è un feeling speciale da subito ma il rapporto resta per tanto tempo quello di maestra e studente. Quell’anno Muller deve ritirarsi dalla scuola per un infortunio, tornerà l’anno dopo e vincerà il programma. Nei mesi la sintonia si trasforma in passione fino a quando i due non escono allo scoperto. “Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta – confessò lei a Novella 2000 nell’ormai lontano 2020-. Anzi, un bel po’. Ovviamente per l’età”. Muller ha 11 anni più del primogenito di Veronica, Daniele, figlio del ballerino Fabrizio Prolli, da cui la coreografa ha avuto anche la seconda figlia, Olivia. “Non c’è mai stata così tanta armonia fra noi in casa” racconta Andreas parlando del rapporto con i du ragazzi. Forse proprio per l’arrivo delle gemelline. “Sarà un Natale speciale”.