Veronica Peparini e Andreas Muller, preoccupazioni per la gravidanza

Solo pochi giorni fa i fan di Veronica Peparini e Andreas Muller gioivvano insieme ai loro beniamini per una bellissima notizia: la coreografa e il ballerino, rispettivamente di 52 e 27 anni, hanno annunciato a ‘Verissimo’ di aspettare due gemelline. Nelle ultime ore, però, Muller ha scritto sui social alcuni aggiornamenti che lasciano intendere che sia subentrato, purtroppo, qualche problema. L’ex allievo della scuola di ‘Amici’ (che ha vinto l’edizione 2017 del talent di Maria De Filippi), ha spiegato che, in seguito a un controllo per vedere se le piccole stavano bene, com’era successo finora, negli ultimi quattro mesi, la visita non è andata come la coppia si sarebbe aspettata. Muller ringrazia per la vicinanza e l’affetto, tuttavia ha chiesto, comprensibilmente, di rispettare questo momento “senza fare allarmismi”. “Speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”.

Palloncini rosa

Veronica Peparini e Andreas Muller sono una coppia da ormai sei anni. Nel 2020 i due hanno iniziato anche una convivenza. Peparini – sorella di Giuliano, altro noto coreografo – ha già due figli, Daniele, 16 anni, e Olivia, 11, avuti dall’ex marito Fabrizio Prolli. Per lei, come ha detto a ‘Verissimo’, aspettare le due gemelline è un dono. L’artista è poco più che cinquantenne e per questo ha fatto ricorso a quello che ha definito “un aiutino”, ma, a quanto ha aggiunto, poi è rimasta incinta relativamente presto. Dopo aver rilasciato l'intervista a Silvia Toffanin, andata poi in onda nell’appuntamento domenicale con il talk show, Veronica e Andreas, come hanno spiegato con un post su Instagram, hanno organizzato una piccola festicciola per le persone a loro più care per svelare il sesso delle nasciture. Il party si è tenuto in una sala prove, un posto familiare a entrambi, un luogo dove i due si sono conosciuti per lavoro ed è scoccato il loro amore.

A passo di danza

L'amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller è nato nella scuola di ‘Amici’ più di sei anni fa. All'epoca lui era un allievo dello show, mentre lei, danzatrice coreografa, una delle insegnanti. All’inizio Veronica e Andreas sono andati coi piedi di piombo e sono stati discreti, anche se le occhiate furtive scambiate tra loro e riprese dalle telecamere mostravano già tutta l’attrazione che li legava. Nel 2020, quando sono andati a vivere insieme, hanno pubblicato anche un libro con Mondadori, ‘L’amore non è un numero’, in cui raccontano la loro storia e il loro sentimento nato e cresciuto “contro ogni previsione”. I due si sono avvicinati all’inizio uniti dalla forte passione per la danza. Poi hanno scoperto un’intesa particolare. Infine si sono accorti che, tra loro, stava prendendo forma una relazione importante. Sono andati avanti determinati a superare gli ostacoli, i giudizi e le perplessità. Tuttavia, hanno concluso Peparini e Muller, non si sono mai né arresi, né fermati. Il loro amore, come una coreografia di danza, è in movimento e rappresenta la loro forza. Veronica ha fatto parte del cast di ‘Amici’, come coach, dal 2013 fino al 2022. Andreas, nel 2014, con la N.Ough Company, ha partecipato a ‘Italia's Got Talent’, classificandosi in seconda posizione. Nel 2015 è entrato una prima volta nella scuola di ‘Amici’, ma poi è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio. Nel 2016, una volta guarito, ha preso lezioni da Veronica e ha partecipato ad alcuni videoclip musicali. L’anno successivo ha ritentato con ‘Amici’ e questa volta non solo è arrivato in finale, ma ha vinto lo show.