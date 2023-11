Veronica Peparini e Andreas Muller saranno genitori: lei è incinta di due gemelli

Veronica Peparini e Andreas Muller diventeranno genitori. L'indiscrezione circolava già da diversi giorni sui social network, soprattutto perché la coppia aveva annunciato di avere un'importante sorpresa da annunciare al pubblico in relazione al proprio amore. Le ipotesi quindi erano subito ricadute su una possibile gravidanza della coreografa. Gravidanza che è stata ufficializzata da coreografa e ballerino davanti a Silvia Toffanin durante un'intervista nel programma Verissimo, andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Una gravidanza è di per sè un evento speciale e gioioso, ma lo è ancora di più in questo caso considerando che la coppia ha annunciato di essere in attesa di due gemelli. L'annuncio ha fatto subito il giro del web, suscitando anche non poche polemiche. Veronica Peparini ha 52 anni, Andreas Muller 27: la loro differenza di età aveva già sollevato un polverone ai tempi di Amici di Maria De Filippi. Si erano conosciuti proprio durante il talent show: lui era allievo della scuola e lei insegnante. Poco dopo hanno ufficializzato la loro relazione, non senza suscitare polemiche. Certo è che chi affermava che la storia d'amore non sarebbe durata si è dovuto ricredere: Veronica Peparini e Andrea Muller stanno insieme dal 2018. Adesso ecco la notizia tanto attesa dai fan: stanno per arrivare due gemelli. “Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa” hanno scritto i futuri genitori su Instagram. Ovviamente non prima di aver dato l’esclusiva della notizia al programma di Silvia Toffanin