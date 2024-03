Veronica Peparini ha partorito: dopo la paura il lieto fine. Muller già innamorato di Ginevra e Penelope

Roma, 18 marzo 2024 – Le gemelle di Veronica Peparini e Andreas Muller sono nate. E’ il papà a dare l’annuncio con un post tenerissimo che immortala le piccole Ginevra e Penelope nella cullina dell’ospedale. Rosee e paffutelle, le due sembrano assomigliarsi molto. “Sono in lacrime e senza parole… – scrive il ballerino a commento dello scatto – ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”.

Un lieto fine dunque per la gravidanza della coreografa che era iniziata nel migliore dei modi, ma poi aveva incontrato qualche ostacolo. Una delle due gemelline sembrava ‘rubare’ l’alimentazione all’altra. Il rischio era la sindrome feto fetale, una patologia delle gestazioni gemellari che può avere prognosi infausta se non si interviene chirurgicamente. Peparini è stata sottoposta a monitoraggio ravvicinato fino a quando la diagnosi è stata scongiurata. Ma che paura nel frattempo, soprattutto per Andreas, che diventava padre per la prima volta.

Peparini ha infatti altri due figli grandi, Daniele e Olivia, avuti dal precedente compagno, il ballerino Fabrizio Prolli. La coreografa, nota per la sua prolungata partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi, non si è fatta scoraggiare dall’età – ha 52 anni – e ha deciso di buttarsi in questa nuova avventura, contagiata dal desiderio di Andreas, che di anni ne ha 27. I due avevano annunciato di aspettare due bambine in tv, ospiti di Verissimo dove poi sono tornati per aggiornare sulle condizioni di salute di mamma e figlie. Sotto il post di Muller una valanga di congratulazioni vip: il cast di Amici – di ieri e di oggi – si stringe intorno ai neo genitori. Dalla collega Lorella Cuccarini all’ex concorrente Alessandra Amoroso. I due si sono conosciuti proprio nel talent show. Lei era la maestra, lui l’allievo. Il loro legame non si è fermato davanti ai ruoli ma neanche davanti all’odio social di chi per anni ha sputato veleno, malignando sull’età di lei.