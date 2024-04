Valle del Serchio. Sapori e tradizioni

Aprile è il mese perfetto per una fuga fuori porta. Relax, avventura, storia e gastronomia: in Garfagnana e Valle del Serchio c’è tutto quello che serve per perdere il senso del tempo. C’è l’acqua del fiume Serchio e dei numerosi laghi che allargano l’orizzonte all’infinito. Ci sono gole incontaminate e mondi sotterranei da scoprire. C’è il maestoso profilo delle montagne e una fitta rete di sentieri. C’è la grande storia e ci sono i piccoli centri abitati, custodi di antiche memorie dove leggende e tradizioni si fondono. Il Ciocco Hotels è un il punto di partenza ideale per esplorare la zona.