Tutti gli usi possibili del sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è uno di quei prodotti che, più volte, ci siamo sentiti consigliare, in alcune situazioni della nostra quotidianità. Lo vediamo utilizzato dai genitori, lo abbiamo sentito nominare in numerose e diverse circostanze, proprio perché sono vari e diversi gli usi possibili previsti. Ecco gli utilizzi più noti. Li sapevate tutti?

Rigenera e purifica il viso e il corpo

Il sapone di Marsiglia è consigliato proprio per la sua azione battericida e antisettica. Per la pelle è molto utile anche per la sua qualità emolliente e lenitiva. Per casi di pelle delicata, viene spesso indicato proprio perché non aggressivo e in grado di donare sollievo in casi di acne o eczemi. Inoltre, siccome è composto da oli vegetali, non ha limitazioni e può essere utilizzato per l’igiene del proprio corpo. Inoltre, quando si ha a che fare con una cicatrice che sta guarendo, in molti consigliano di utilizzare alcune scaglie unite a un cucchiaio di olio naturale (se avete quello di Argan va benissimo). La crema che si forma ha il potere di favorire la cicatrizzazione e anche di rigenerare le cellule della pelle. Se vi state chiedendo se è anche adatta alle parti intime, la risposta è – nella maggioranza dei casi – positiva. Proprio per il potere lenitivo, è perfetta per arrossamenti e per chi non riesce a trovare un prodotto adatto, poco aggressivo, per via di una pelle sensibile. Il consiglio iniziale, però, proprio per essere certi è quello di fare una prova con una piccola porzione di pelle. Viene considerata anche in grado di normalizzare le alterazioni della flora batterica vaginale, alleviando infezioni batteriche o micotiche.

Un potente smacchiatore

Questo uso era scontato ed è sicuramente il primo che vi viene in mente pensando al sapone di Marsiglia. Ed è proprio così, uno degli smacchiatori più potenti e utilizzati per pulire i panni e il proprio bucato. Basta strofinare uno dei capi che si vogliono lavare su una saponetta inumidita e, in caso, inserire scaglie all’interno della lavatrice, prima di azionare e avviare il lavaggio. Insieme al bicarbonato e al sale aumenta effetti ammorbidenti e sbiancanti. Se la macchia è resistente e particolarmente difficile da eliminare, si consiglia di strofinarlo direttamente sul tessuto e di lasciare agire per circa mezz’ora prima di trasferire il capo nella lavatrice. Ha buoni risultati anche in abiti che sono venuti a contatto con l’olio, uno degli ‘incubi’ per chi deve smacchiare. Anche per chi deve lavare i piatti a mano è un alleato utile proprio per l’azione antisettica. E, per un forno che sognate di riportare come se l’aveste appena acquistato, basta aggiungere un po’ di bicarbonato per creare una combo perfetta ed efficace. Dopo aver indicato i vestiti, i piatti e anche alcuni elettrodomestici come il forno, la funziona smacchiante del sapone di Marsiglia vale anche per i pavimenti. Accertatevi che siano adatti per questo genere di detergente e, in caso di risposta positiva, è perfetto per le superfici lavabili, magari unito ad un olio essenziale per aumentare la fragranza. Oltre a non essere un prodotto chimico ma totalmente naturale, assicura anche di non lasciare antipatici aloni sui pavimenti o sui mobili/piani della cucina che stiamo trattando.

Profumo per gli armadi e addio alle tarme

Oltre al profumo che è automaticamente associato al pensiero del pulito, il sapone di Marsiglia può essere inserito all’interno degli armadi o delle cabine armadio, all’interno di calze che non usate più (quelle classiche spaiate che spariscono misteriosamente dell’altra coppia) o in piccoli sacchettini/fazzoletti. Potete inserire delle scaglie di sapone di Marsiglia – anche in questo caso potete scegliere se aromatizzare il tutto con lavanda o un altro olio che preferite, per assicurare ai vestiti e all’interno dell’armadio un profumo fresco e invitante. Ma non è finita qui. Perché se, all’interno del guardaroba o di un cassettone, inserite un sapone di Marsiglia in formato panetto, potete anche assicurarvi l’assenza di tarme, proprio per questa sua ulteriore funzione.

Antiparassiti per casa e per piante

Non solo tarme ma anche parassiti. Per assicurarci un altro utile uso del sapone di Marsiglia è sufficiente che diate vita ad una miscela di acqua tiepida e scaglie ai quale aggiungere olio di semi. A quel punto, basterà nebulizzare negli ambienti di casa e anche sulle piante, proprio per essere certi che fastidiosi parassiti possano minare la salute di foglie e fiori. Non bisogna semplicemente esagerare con la quantità di prodotto da spruzzare per non ottenere l’effetto contrario, rischiando così di bruciare le piante che vorremo salvaguardare.

Adatto anche per gli animali domestici

Prima vi abbiamo parlato dei poteri e degli effetti positivi sulla pelle del nostro corpo, proprio perché assolutamente non aggressivo e dalle qualità anche lenitive ed emollienti. Il sapone di Marsiglia, sempre per questi motivi, è un alleato anche per lavare il pelo dei nostri amici a quattro zampe.

Essendo un prodotto naturale, non crea alcun danno alla cute del nostro cane e assicura di non farlo entrare in contatto con un possibile elemento chimico o particolarmente profumato che potrebbe non essere gradito al diretto interessato.

Un alleato per i capelli

Avete capelli sfibrati o secchi? Anche in questo caso l’opzione è il sapone di Marsiglia. Non da solo, ovviamente, ma con una interessante combinazione. Sarà sufficiente aggiungere un olio essenziale per poi creare un detergente sciogliendo in acqua calda le scaglie di sapone di Marsiglia. Al termine del lavaggio, viene consigliato di fare un risciacquo con l’aceto (quello perfetto sarebbe l'aceto di mele) per dare nuovamente il giusto equilibrio al Ph dei capelli. Dopo il trattamento i capelli risulteranno lucidissimi e non avranno più l’aspetto secco o sfibrato iniziale. Non si deve esagerare ed è consigliato solo una volta a settimana. Oltre al lavaggio, può essere considerato anche per una sana e naturale maschera per i capelli. In questo caso, con un’attenzione particolare anche all’aspetto totalmente green, si deve sciogliere e lavorare il sapone con olio d’oliva, olio di mandorle, due tuorli e olio di germe di grano. Si deve lasciare l’impacco sui capelli e, dopo poco, saranno nuovamente riequilibrati e più forti rispetto a prima.