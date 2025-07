Arte e vita a Grizzana. Dalla biblioteca allo studio. Casa Morandi riapre al pubblico

"È la luce di Grizzana!" esclama Giorgio Morandi, per dire che è in questa luce che ha scoperto il suo nuovo tono di blu, un blu mai visto prima. Era il 1963 quando il pittore bolognese pronuncia queste semplici, ma evocative parole nella sua casa di Grizzana, un piccolo borgo incastonato tra le valli dell’Appennino Tosco-Emiliano cui poi è stato aggiunto il suo nome, che si è fatto costruire alla fine degli anni Cinquanta, secondo un progetto che ha come punto di riferimento la casa di fronte, casa Veggetti, dove la famiglia Morandi venne ospitata nella stagione delle vacanze, a partire dal 1913, quando a causa delle precarie condizioni di salute di Anna, la più grande delle sue tre sorelle, il medico consigliò alla famiglia un soggiorno in un luogo in cui si potesse respirare ’aria buona’.

E mentre Anna migliorava la salute, Giorgio si innamorava dei paesaggi mozzafiato che vedeva, tanto da decidere di acquistare il terreno di fronte per farsi costruire una casa estiva. Dal 1960 al 1963, l’artista passò qui tanto tempo, con le sorelle, prima di morire nel 1964.

Poi, dopo la dipartita dell’ultima sorella Maria Teresa nel 1994, la casa viene donata al Comune di Grizzana Morandi "a condizione che venga mantenuta nello stesso stato in cui si trovava e che fosse resa disponibile ai visitatori". Ecco che nasce la Casa Museo Giorgio Morandi, che proprio da pochi giorni ha riaperto al pubblico, dopo due anni di restauri: ora sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 e in altri orari su appuntamento.

E al contempo è stato ripensato il sito web https://casamuseomorandi.it che ora permette una ricca fruizione delle informazioni relative alla casa e alle sue collezioni.

Sebbene al tempo dell’edificazione della casa il pittore fosse già molto noto, non volle un’abitazione lussuosa. Il che rispecchia anche lo spirito della sua arte, quella del ’pittore dell’anima’, che sfuggiva alla mondanità per abbracciare la bellezza silenziosa delle cose comuni.

All’interno di casa Morandi di particolare interesse sono la biblioteca, lo studio e la camera da letto. La biblioteca suggerisce le preferenze letterarie e molti volumi contengono dediche degli autori a Giorgio e alle sorelle, a testimonianza di frequenti contatti con rilevanti personalità del mondo della cultura.

Alle pareti, riproduzioni fotolitografiche di alcuni suoi acquerelli. Interessante notare i vasi delle forme tipiche amate dal pittore e, dentro alla credenza, i bicchieri e le bottiglie conservati esattamente come allora.

Benedetta Cucci