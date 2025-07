Cultura alimentare e benessere. Nasce l’hub del Gruppo Felsineo

Promuovere una cultura alimentare sana ed equilibrata, sensibilizzando sull’importanza di una nutrizione bilanciata che, unita a un’adeguata attività sportiva, rappresentano le condizioni essenziali per la salute e il benessere. Questi gli obiettivi che caratterizzano Gruppo Felsineo Open Food Factory, il progetto di educazione alimentare presentato da Gruppo Felsineo. Si tratta di un hub che approfondisce i temi legati alla nutrizione per restituire all’alimentazione il suo ruolo centrale nella cultura e nella vita quotidiana, avvicinando le persone di tutte le età a uno stile di vita sano, all’insegna del benessere e della longevità.

Gruppo Felsineo Open Food Factory è il principale progetto 2024 all’interno del percorso di sostenibilità del gruppo alimentare bolognese, attivo dal 1963 nella produzione di mortadella con Felsineo e dal 2016 anche di prodotti 100% plant-based con FelsineoVeg. Fa parte delle attività sintetizzate dall’azienda nel capitolo ’La Via dei Consumatori’, per contribuire all’obiettivo di beneficio comune relativo a ‘Benessere e Nutrizione’. L’Academy Gruppo Felsineo Open Food Factory si basa su un approccio multidisciplinare, che unisce le diverse competenze di un selezionato team di affermati professionisti ed esperti, per offrire alla propria community contenuti e indicazioni utili per seguire uno stile di vita improntato al benessere e alla longevità.