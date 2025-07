Locomotive Jazz Festival. La musica sposa la solidarietà nei borghi segreti del Salento

Musica e solidarietà, panorami mozzafiato e consapevolezza sociale. Succede nel Salento del grande turismo estivo con un festival che ha scelto di andare in scena nei luoghi fuori dalle rotte tradizionali, nelle piazzette dei paesi dominati dal colore della pietra leccese, che cambia tono quando è inondata dal sole. Sono i ‘concerti al tramonto’ del Locomotive Jazz Festival che, arrivato all’edizione numero venti, propone una serie di spettacoli con lo sfondo naturale de palazzi nobiliari barocchi, occasione non solo per ascoltare buona musica, dalla canzone d’autore al pop e scoprire borghi dove il tempo sembra essersi fermato, ma anche per sentirsi parte attiva di iniziative di inclusione, che sono il vero segno identitario della manifestazione. Il Locomotive Jazz Festival, co diretto dal sassofonista Raffaele Casarano e dal leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, nasce infatti da una stretta collaborazione con una serie di associazioni no profit, sia di profilo internazionale, che locale.

Come Medici senza Frontiere. "Siamo felici di partecipare – commentano i responsabili –. Per Medici Senza Frontiere è un’occasione preziosa per raccontare la nostra azione medico umanitaria e riflettere su temi come l’accesso alle cure, le crisi dimenticate, la dignità delle persone",

Un coinvolgimento che si riverbera con una presenza fissa durante i concerti, per raccogliere fondi e raccontare agli spettatori, tantissimi arrivati in Salento per le vacanze, come sia possibile coniugare la musica e l’impegno concreto a favore di chi subisce, in ogni angolo del pianeta, le conseguenze della guerra.

Il Festival non sostiene solo Medici Senza Frontiere, ma anche associazioni locali, come la Fondazione Splendor Fidei, "La collaborazione con il Locomotive Jazz Festival, dice il Presidente della Fondazione Splendor Fidei, Monsignor Don Antonio Montinaro, nasce da una sintonia profonda: quella tra un’idea di cultura capace di ispirare comunità e la nostra visione di promozione del patrimonio come leva di inclusione, conoscenza e crescita condivisa".

Prossimi appuntamenti di questo festival diffuso, domenica a Sogliano Cavour, con la banda musicale Santa Cecilia, Raffaele Casarano, Mauro Durante del Canzoniere Grecanico Salentino e il dj Populous e all’alba del 22 agosto nella Marina di San Cataldo, con Brunori Sas uno degli artisti più celebri della nuova canzone d’autore. In questo caso una parte dell’incasso verrà devoluto al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il programma completo è sul sito https://www.locomotivejazzfestival.it/