Il ruolo dell’IA: "É umana se ci ricorda chi siamo"

"La tecnologia non ha sostituito la creatività, l’ha amplificata". Fabrizio Perrone, founder di 2Watch – hub innovativo e community all’avanguardia nell’intrattenimento e nell’uso dell’intelligenza artificiale – riassume il potenziale dell’AI se messa davvero al servizio dell’intelligenza umana. Come possiamo orientare questo cambiamento verso un futuro inclusivo, fluido e sostenibile?

In qualità di founder e imprenditore tech, quando ha capito che l’intelligenza artificiale avrebbe avuto un impatto radicale nel suo lavoro? "Due anni fa, sperimentando con i primi tool video, mi è stato chiaro che stavamo vivendo una rivoluzione simile a quella del digitale negli anni ’90. La vera epifania? Quando abbiamo realizzato il nostro primo spot interamente con AI: stesso impatto visivo di una produzione classica, ma con tempi e costi ridotti del 70%".

Possiamo davvero parlare di "inclusione tecnologica" in un mondo dove una parte della popolazione non ha ancora accesso nemmeno alla Rete? "L’inclusione tecnologica è una responsabilità che va oltre l’accesso infrastrutturale. Non basta fornire accesso alla tecnologia, bisogna fornire le competenze per utilizzarla consapevolmente. Per questo In 2Watch lavoriamo su progetti educativi, come la verticale Kids con esperti dell’educazione infantile, per fare dell’AI uno strumento di crescita".

Quali sono i limiti attuali dell’intelligenza artificiale? "Il vero limite non è la tecnologia, ma la capacità di integrare l’AI strategicamente nei processi creativi e di business. L’AI è ottima nell’esecuzione e ottimizzazione, ma non ha ancora visione strategica, intuizione emotiva né comprensione culturale profonda. In ambito creativo, l’AI può generare infinite variazioni, ma la scelta di quale direzione prendere, quale storia raccontare, quale emozione evocare, rimane profondamente umana".

Il rischio che l’AI venga utilizzata solo per massimizzare profitti, perdendo di vista l’impatto sociale e umano è concreto? "È un rischio reale, che richiede una governance attenta. In 2WATCH seguiamo un approccio "responsible AI by design", valutando ogni progetto anche per l’impatto sociale. Con il progetto Kids, ad esempio, lavoriamo con psicologi per usare l’AI in modo costruttivo nell’educazione. Non è solo etica, ma sostenibilità: ciò che crea valore sociale dura e rende di più. L’equilibrio si trova nella trasparenza, nella collaborazione con esperti e nel tenere l’elemento umano al centro. L’AI deve amplificare i nostri valori, non sostituirli".

C’è qualcosa che l’AI le ha insegnato sull’essere umano? L’AI mi ha fatto comprendere quanto sia unica e preziosa la capacità umana di dare significato alle cose. rendendomi più consapevole del valore insostituibile della creatività, dell’intuizione e della visione strategica umana. In fondo, ogni contenuto che creiamo con l’AI porta sempre l’impronta della sensibilità umana che l’ha guidato. E quella, nessuna tecnologia può replicarla".