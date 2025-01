Le uscite musicali di fine gennaio: The Weeknd, Jovanotti, Jake la Furia, Einaudi e Dani Faiv

Il mese di gennaio saluta i fan con un’ultima tornata di pubblicazioni musicali. Grande attesa in Italia per il ritorno di Jovanotti, Jake la Furia, Dani Faiv, Ludovico Einaudi, Massimo Zamboni e Maestro Pellegrini. I riflettori internazionali, però, sono tutti rivolti sul rientro in pista della popstar The Weeknd.

Dopo il tentativo di sfondare con la serialità televisiva, con Hurry up tomorrow torna in pista The Weeknd che punta a riprendersi le classifiche di tutto il mondo. Il disco chiude la trilogia iniziata con i precedenti After Hours e Dawn FM. Alla produzione del disco, fra gli altri, Pharrell Williams, Mike Dean e Max Martin. Tra i brani in scaletta anche i singoli Timeless, Sao Paulo e Dancing in the flames. L’artista canadese è il primo musicista ad avere oltre venti brani da un miliardo di stream ciascuno su Spotify.

Il corpo umano volume Uno è il nuovo album di Jovanotti, che torna in pista dopo la lunga riabilitazione in seguito all’incidente in bicicletta. Con l’entusiasmo che lo contraddistingue l’artista ha spiegato che i quindici brani del disco inneggiano alla forza del corpo umano, il vero centro della vita. Tra i produttori Dardust, Michele Canova e Federico Nardelli. Il cantautore sarà ospite della prossima edizione del festival di Sanremo, in attesa del suo tour nei palazzetti.

Dopo l’inattesa reunion dei Club Dogo dello scorso anno, Jake la Furia dà alle stampe il nuovo album Fame. Prodotto da Night Skinny, il titolo rimanda al nome originale dell’artista, che racconta in modo crudo e onesto la società che ci circonda. Tra gli ospiti Rose Villain, Guè, Ernia, Bresh, Noyz Narcos e Alborosie.

Nuovo album anche per il rapper Dani Faiv, che pubblica la Teoria del Contrario 3. Venti brani che ruotano attraverso critica sociale, punchline taglienti e una forte attitudine controcorrente. Il concept è ispirato al film The Prestige e cerca di mutare l’ordinario in straordinario in maniera intima e autentica. Tra i feat anche Pyrex e Madman.

The summer portraits è il nuovo progetto discografico di Ludovico Einaudi. Il disco segna vent’anni di collaborazione con l’etichetta Decca ed è un omaggio al tempo infinito e meraviglioso dei ricordi legati al periodo estivo. Il pianista ha registrato alcuni dei pezzi nel prestigioso Abbey Road studio. Tra i pezzi anche il singolo Rose Bay.

Il chitarrista dei CCCP Massimo Zamboni celebra Pier Paolo Pasolini con il disco Profezia è Predire il Presente. Nel cinquantesimo anniversario dell’uccisione dello scrittore, Zamboni pubblica un viaggio musicale che ripercorre la complessa figura dell’intellettuale italiano, capace di prevedere e raccontare il drammatico cambiamento dell’Italia. Composto da tredici tracce, tra cui tre inediti, l’album intreccia canti popolari, omaggi a Giovanna Marini e testi ispirati a Pasolini.

Nuovo singolo per il Maestro Pellegrini, chitarrista degli Zen Circus che torna in pista con La mia anima. Il brano è caratterizzato da un verismo sognante, che rifà alla tradizione di artisti come di Piero Ciampi, Bobo Rondelli e Nada. Composto poco prima di abbandonare per sempre la città natale, Livorno. con cui l’artista ha un rapporto fatto di amore e conflitti, il pezzo è un omaggio a chi ha la forza di ricominciare.