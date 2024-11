Uscite musicali del 15 novembre: il ritorno di Gwen Stefani. Nuovi singoli per Elisa, Morandi e Pinguini Tattici Nucleari

Roma, 15 novembre 2024 – La musica internazionale è al centro di questo weekend di pubblicazioni musicali. Linkin Park, Mary J. Blige, Gwen Stefani e la star del reggaeton Rauw Alejandro sono solo alcuni dei nomi più attesi dagli appassionati di tutto il mondo. Non mancano, però, importanti artisti nostrani come Elisa, Gianni Morandi, Brunori Sas e Pinguini Tattici Nucleari.

From Zero

From Zero è il primo disco dei Linkin Park dopo la tragica scomparsa nel 2017 del cantante e paroliere Chester Bennington. Dalle tinte rock decisamente marcate, che richiamano il sound degli esordi della band, il disco vede alla voce Emily Armstrong dei Dead Sara. Nonostante le polemiche sul legame della cantante con Scientology, l’album segna un nuovo inizio per la band, impegnata in tour mondiale. Tra i pezzi il singolo The Emptiness Machine.

Il ritorno di Gwen Stefani

Primo album dal 2017 per Gwen Stefani, che torna in pista con ‘Bouquet’. La popstar, ex leader dei No Doubt, pubblica un disco legato al tema dei fiori, che contiene dieci tracce. Nel disco l’artista mescola pop, rock e country. Tra gli ospiti anche il marito e apprezzato artista country Blake Shelton.

Gratitude

Quindicesimo album per Mary J. Blige, che pubblica l’album ‘Gratitude’, seguito spirituale del precedente ‘Good morning Gorgeous’. L’album arriva dopo l’entrata della Blige nella Rock & Roll hall of fame e include undici nuove canzoni. Tra le collaborazioni presenti nel disco anche Fabolous, Jadakiss e Fat Joe.

Il nuovo singolo di Elisa si intitola 'Dillo solo al buio' (Fotogramma)

Nuovi singoli italiani

È dedicato alla sua migliore amica ‘Dillo solo al buio’, il nuovo inatteso singolo di Elisa. Il brano, una ballata movimentata, racconta della fragilità umana e il potere e la dolcezza dell’amore e dell’unione. Il testo, scritto dalla stessa Elisa invita a non nascondere la propria vulnerabilità, ed è un messaggio di speranza per chi si sente sbagliato, impotente o fuori posto.

Sui social Gianni Morandi ha presentato ‘L’attrazione’, il suo nuovo singolo. Scritta e composta dall’amico e compagno di avventure Lorenzo Jovanotti, il brano è un regalo per l’ottantesimo compleanno di Morandi, nato l’11 dicembre. Il pezzo racconta l’amore senza distanze che trascende i confini fisici e temporali, la forza invisibile che unisce chi si vuole bene.

Dopo il grande successo di ‘Romantico ma muori’, i Pinguini tattici nucleari puntano di nuovo alla cima della classifica con il nuovo brano ‘Islanda’. La canzone vede la band cimentarsi nuovamente col tema dell’amore, raccontato attraverso il proprio stile ironico e atipico, ricco di metafore. Il pezzo anticipa il nuovo album ‘Bello World’, in uscita il 6 dicembre.

Brunori Sas continua il suo nuovo percorso artistico con ‘Il morso di Tyson’. Il brano, scritto e composto con la collaborazione di Riccardo Sinigallia e Dimartino, segue il precedente singolo ‘La ghigliottina’, anch’esso prodotto con la supervisione di Sinigallia. Nel testo Brunori racconta con toni malinconici e agrodolci la fine di un amore che, seppur al tappeto, non ha mai perso del tutto il proprio vigore.

La copertina dell'album 'Cosa nuestra' di Rauw Alejandro

Dalla musica latina al Soul

‘Cosa nuestra’ è il nuovo disco del portoricano Rauw Alejandro. La star del reggaeton apre un nuovo capitolo della sua carriera con diciotto brani in cui mescola le sonorità latine a un elettro pop di stampo statunitense. Tra i brani in scaletta anche Dejame entrar, il cui videoclip ha come protagonista l’attore Adrien Brody.

Nuovo album per la star del Soul Michael Kiwanuka che pubblica ‘Small Changes’. Nel disco l’artista britannico, acclamato dalla critica di tutto il mondo, mescola folk, R’n’b, soul e musica africana. Tra i musicisti presenti anche leggendario bassista Pino Palladino (D'Angelo, John Mayer, Beyoncé) e Jimmy Jam dell'iconico duo di autori e produttori Jam and Lewis.