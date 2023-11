Singoli e album in uscita il 10 novembre: dalla nuova era di Dua Lipa a Guccini e Maneskin

Ce n’è per tutti i gusti in questa seconda settimana di novembre, con varie uscite musicali che spaziano dal pop, al rap fino al cantautorato più tradizionale. Tra i grandi nomi internazionali, la superstar Dua Lipa è pronta a dare il via alla sua nuova era musicale, mentre in Italia gli artisti più attesi sono Francesco Guccini e i Maneskin. Dopo il successo della colonna sonora del film Barbie, Dua Lipa torna in pista con Houdini. Il singolo apre la nuova era della popstar, che tenterà di bissare il successo del precedente album Future nostalgia. Grande attesa dunque per capire che direzione prenderà il sound della cantante, che ha promesso di sperimentare e ribaltare le carte in tavola. Torna alle origini Francesco Guccini, che nel suo nuovo album proporrà una rivisitazione di alcuni canti popolari. Canzoni da osteria, questo il titolo del progetto, è il diciottesimo disco del cantautore, che mette al centro della propria poetica le osterie, viste come luogo di incontro e scambio culturale. L’album è stato arrangiato da Fabio Ilacqua e uscirà in diversi formati fisici. Valentine è il nuovo pezzo dei Maneskin, uscito per promuovere la riedizione di Rush, album pubblicato lo scorso gennaio. La nuova versione del disco conterrà diversi inediti e alcuni brani bonus. La band è al momento impegnata in tour mondiale che l’ha vista calcare i palchi di Germania, Canada e Brasile. Scorretto, irriverente e scanzonato, Fallimento è il disco d’esordio di Nello Taver, personaggio del web ormai diventato uno dei rapper italiani più amati all’interno della nuova scena. Il disco, che si scaglia con ironia contro il logorio della vita moderna, contiene undici brani, e vanta la collaborazione di artisti come Guè, Speranza e Inoki. Al disco è legato un film omonimo, che verrà proiettato in alcune sale delle più grandi città italiane. Il meglio di te è il nuovo brano di Giusy Ferreri, colonna sonora dell’omonimo film di Fabrizio Maria Cortese. Oltre a prestare la sua voce, l’artista firma il testo e le musiche. Caratterizzata da atmosfere sospese e malinconiche, al centro del brano c’è la storia di due anime che si perdono e si ritrovano quando nulla è più scontato. La strana coppia Alberto Bianco e Margherita Vicario è protagonista del singolo il Tempo dal mare, che lancia il nuovo album del cantautore. Il brano ha un sound leggero, ma non banale, che spazia anche tra folk e blues. L’album è stato registrato a Formentera. Altro ritorno nel mondo del cantautorato italiano. L’artista cult Iosonouncane pubblica il nuovo album Qui noi cadiamo verso il fondo gelido, una registrazione inedita dal vivo, una sorta di flusso di coscienza della musica dell’artista, che negli ultimi anni ha unito la musica elettronica ai suoni etnici. Nuovo e atteso ritorno anche per il gruppo indie folk Beirut, alle prese con il nuovo disco Hadsel. Dedicato all’omonima isola norvegese, dov’è stato scritto dal leader Zach Condon, che ha messo al centro del progetto il suono di un organo d’epoca. L’album contiene undici tracce inedite. Per quanto riguarda il tema delle ristampe, il disco più atteso è sicuramente Substance, raccolta dei migliori brani della prima parte di carriera dei New Order. La storica formazione nata dalle ceneri dei leggendari Joy Division, ha pubblicato una riedizione del disco con diversi brani inediti, alcuni concerti mai rilasciati prima e memorabilia dell’epoca. L’album contiene, tra gli altri, il pezzo Blue Monday, tutt’oggi il singolo più venduto della storia del formato a dodici pollici, tipico delle discoteche.