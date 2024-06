Un’isola da favola per Sergio Assisi: "Amo far sorridere"

Arriva in sala dal 13 giugno, distribuito da Veikula Distribution, Il mio regno per una farfalla, scritto, diretto e interpretato da Sergio Assisi che ripropone la sua comicità popolare, a volte macchiettistica, attraverso la storia di Sasà (lo stesso Assisi), figlio illegittimo del Barone Belladonna e perfetto perdigiorno dongiovanni. Nato e cresciuto sull’isola di Ischia, vive nella suite di uno storico albergo fondato dal padre che dovrebbe prima o poi ereditare. Nel frattempo seduce tutti con il suo temperamento infantile, le sue improvvisazioni, le sue basiche conoscenze shakespeariane. Nel cast anche Giuseppe Cantore, Gianni Ferreri, Anna Tangredi, Barbara Foria, Tosca D’Aquino, Giobbe Covatta, Nunzia Schiano, Federica De Benedittis. "Sono sempre stato per la commedia – dice il regista – perché non capisco come si possa andare al cinema a vedere cose tristi. Ho fatto una favola che aiuti a vivere con tanto di sole, mare e isola. Io lotto per la commedia perché amo far sorridere".