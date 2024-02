Una voce per San Marino 2024: la scaletta della finale. Orari tv e quando sapremo il vincitore

Roma, 24 febbraio 2024 - Una voce per San Marino vive stasera l’atto finale. Dopo 5 semifinali, sono 9 i big e 8 i cantanti emergenti, per un totale di 17 artisti che si sfideranno questa sera sabato 24 febbraio. Dove vederlo? La diretta scatta su San Marino Rtv alle 21: il vincitore rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision 2024 dal 7 all'11 maggio a Malmo, in Svezia. Presentano Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai 2 con Fiorello e Mauro Casciari e dei Soliti Idioti con Francesco Mandelli e Melissa Greta Marchetto, conduttrice e speaker radiofonica di Virgin Radio, ospite d'onore Riccardo Cocciante, con il Piccolo Coro dell'Antoniano Mariele Ventre. Il nome del vincitore è atteso per la mezzanotte.

Sommario

A seguire l’ordine di uscita dei 17 artisti che si giocheranno la vittoria e i titoli delle canzoni. Tra i Big spiccano nomi noti come Loredana Bertè, Premio della Critica Mia Martini a Sanremo 2024 con Pazza, Jalisse e Marcella Bella, tra loro in gara Dana Gillespie, vincitrice del contest lanciato da Casperaki con la sua The Last Polar Bear nata tra creatività umana e intelligenza artificiale, affronta il tema della crisi climatica, mentre tra gli Emergenti la sammarinese Kida con la sua Invincibile.

Pago - Il Protagonistaù Daudia – With You XGiove - Nostalgia Aimie Atkinson - A Dare For Love Dez - Freedom Marcella Bella - Chi Siamo Davvero Aaron Sibley - Human Wlady feat. Corona, Ice MC and Dj Jad - Questa volta Loredana Bertè - Pazza Kida – Invincibile Booom! – Dance like this Jalisse - Il Paradiso è Qui Mate – Big Mama Masala & Foresta – Paranoia La Rua - Il Governo del Cuore Dana Gillespie - The Last Polar Bea• Megara – 11:11

La finale della terza edizione di Una voce per San Marino, organizzata da San Marino RTV e Media Evolution, al Teatro Nuovo Dogana, sarà trasmessa in diretta questa sera dalle ore 21, su San Marino Rtv (canali 520 di Sky e 93 di tivusat, canale 831 del Ddt) e in streaming su www.sanmarinortv.sm e vedrà in gara 17 artisti: 9 Big e 8 Emergenti.

Sarà una giuria capitanata dal compositore e produttore discografico Celso Valli a scegliere il vincitore della terza edizione del contest sammarinese vinto lo scorso anno dai Piqued Jacks e l’anno prima da Achille Lauro. Saranno presenti alla serata come ospiti anche Mogol e Al Bano, che hanno guidato la giuria nelle prime due edizioni del concorso.