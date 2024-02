Una voce per San Marino 2024: chi sono i partecipanti e dove vederlo

Roma, 23 febbraio 2024 - Manca davvero poco alla finale di Una voce per San Marino, il festival del piccolo Stato tra la Romagna e le Marche che premia il vincitore con la partecipazione all'Eurovision Song Contest 2024. Dopo la vittoria a Sanremo di Angelina Mango, che rappresenterà dunque l'Italia il prossimo 7 maggio a Malmö, in Svezia, tocca alla terza edizione del festival di Rtv (la tv pubblica sammarinese) deputare il cantante che gareggerà per rappresentare San Marino. Sabato 24 febbraio la serata conclusiva vedrà otto cantanti emergenti già selezionati e nove big gareggiare tra loro.

Cos’è una voce per San Marino? Si tratta di un festival canoro, giunto alla terza edizione e diventato particolarmente importante per il panorama musicale italiano come porta secondaria, fuori dai Festival nazionali, per arrivare all’Eurovision. Per partecipare bisogna aver compiuto 16 anni d’età al 30 aprile del 2022. Non ci sono vincoli di nazionalità o di lingua (a differenza che a Sanremo, dove gli stranieri sono ammessi ma è obbligatorio cantare in italiano). Al contest di San Marino partecipano artisti da tutto il mondo: 36 i paesi presenti quest’anno con Pasquale Mammaro, alla direzione artistica. Le precedenti edizioni sono state vinte da Achille Lauro e dai Piqued Jacks.

La finale, al Teatro Nuovo Dogana, sarà trasmessa in diretta domani, sabato 24 febbraio dalle ore 21 su San Marino Rtv (canali 520 di Sky e 93 di tivùsat, canale 831 del Ddt, streaming su www.sanmarinortv.sm) e vedrà in gara otto artisti Emergenti e nove Big. Sulla piattaforma vivaticket la prevendita dei biglietti. L'evento, presentato da Fabrizio Biggio (del duo dei Soliti Idioti e spalla di Fiorello a Viva Radio 2) e Melissa Greta Marchetto (già volto di Quelli che… il calcio), avrà come ospite d'onore Riccardo Cocciante, con il Piccolo Coro dell'Antoniano Mariele Ventre.

Tra i candidati in lizza alla finalissima ha sciolto le riserve nelle ultime ore Loredana Bertè che riproporrà la sua Pazza presentata a Sanremo. Accanto a lei, tra i big direttamente ammessi alla finale, altri nomi noti della musica italiana come Marcella Bella e i Jalisse. Eccoli tutti.

Loredana Bertè

Bertè non ha bisogno di presentazioni: la sua voce graffiante e i suoi testi intramontabili, hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni

Jalisse

Dopo l’ospitata nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, gli Jalisse noti per il brano “Fiumi di parole”, arrivano in gara ad Una Voce per San Marino

Marcella Bella

Marcella Bella è tornata a far parlare di sé a fine 2023 con il nuovo album Etnea di inediti nel quale la libertà continua a essere il suo baluardo

La Rua

Vengono da Ascoli Piceno, i La rua nella loro musica mettono la difficoltà della vita post covid.

Pago

Cantante e personaggio televisivo italiano, Pago si affaccia alla musica da giovanissimo e oltre al Festivalbar colleziona partecipazioni a contest come Musica Farm, Tale e quale show

Aaron Sibley

Dopo aver partecipato nel 2022 al contest e aver vinto con la su “Pressure” la sezione emergenti, Aaron Sibley rientra tra i big

Aimie Atkinson

Attrice e cantante inglese, Amie ha calcato importanti palchi nel Regno Unito e portato in scena diversi musical

Corona, Ice Mc, Wlady (+ Dj Jad)

Saranno insieme sul palco per un tuffo negli anni ’90: dj e cantanti sapranno creare un mix unico

Dana Gillespie

Vincitrice del contest lanciato da Casperaki, Dana Gillespire, attrice e cantante inglese che ha collaborato anche con David Bowie, sarà in gara tra i big. La sua The Last Polar Bear che affronta il tema della crisi climatica è un connubio tra creatività umana e intelligenza artificiale

Il quadro completo dei brani dei big in gara:

Loredana Bertè - Pazza

Jalisse - Il Paradiso è Qui

Marcella Bella - Chi Siamo Davvero

La Rua - Il Governo del Cuore

Pago - Il Protagonista

Aaron Sibley - Human

Aimie Atkinson - A Dare For Love

Wlady feat. Corona, Ice MC and Dj Jad - Questa volta

Dana Gillespie - The Last Polar Bear

A San Marino nessuna giuria demoscopica e niente televoto. Nella finale di sabato 24 febbraio del piccolo Stato del Titano, organizzata da San Marino RTV e Media Evolution, sarà un'apposita giuria di esperti, priva di vincoli e basandosi esclusivamente sui meriti, che decreterà il vincitore di Una voce per San Marino 2024, formalizzando anche le posizioni del secondo e del terzo classificato. Presidente di giuria quest’anno sarà Celso Valli, ma saranno presenti anche i suoi predecessori Mogol e Al Bano, che hanno guidato la giuria nelle prime due edizioni del concorso e che quest'anno tornano come ospiti.