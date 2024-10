Tv a muro, la guida per acquistare il modello perfetto per la propria casa

Lo spazio del cosiddetto living – il salotto contemporaneo – gioca un ruolo centrale nell'arredo domestico, e una delle soluzioni più in voga è l’installazione della TV a muro. Questa scelta non solo consente di ottimizzare gli spazi, ma dona anche un tocco moderno ed elegante all’ambiente. Dalla posizione ideale alla selezione della staffa, dai trucchi per nascondere i cavi fino ai consigli sull'illuminazione, ci sono molte idee per trasformare la TV in un elemento d’arredo e migliorare l’esperienza di visione.

Posizionamento

Una corretta installazione del televisore a muro è essenziale per garantire comfort e funzionalità. Bisogna considerare tre aspetti principali. Per quanto riguarda l'illuminazione, bisogna evitare che fonti luminose, naturali o artificiali, si riflettano sullo schermo. Ad esempio, è sconsigliato collocare la TV di fronte a una finestra per evitare riflessi indesiderati. L’apparecchio, poi, dovrebbe essere posizionato all'altezza degli occhi di chi guarda, tenendo conto della posizione che una persona assume seduta sul divano o sulla poltrona. Se lo schermo è troppo alto o basso, la visione può risultare scomoda. La distanza tra il televisore e lo spettatore deve variare in base alla grandezza dello schermo. Un televisore più grande richiede una maggiore distanza, mentre uno più piccolo necessita di una collocazione più vicina.

Staffe

Per un'installazione sicura e pratica della TV a muro, è importante selezionare la staffa più adatta. Quella fissa è ideale se il dispositivo deve rimanere in una posizione stabile, senza necessità di regolazioni frequenti. Quella inclinabile permette di inclinare la TV per migliorare la visibilità, soprattutto quando è posizionata più in alto o più in basso rispetto al livello degli occhi. La staffa orientabile, adatta ad ambienti multifunzionali, consente di regolare l'inclinazione e ruotare la TV di lato, garantendo una visione ottimale da qualsiasi angolo. Se la TV è installata in una posizione dove l’angolo di visione non è ottimale, come in una stanza con diverse zone di seduta o in un ambiente ampio, può essere difficile vedere chiaramente da tutti i punti della stanza. In questi casi, una staffa orientabile può essere una buona soluzione per regolare l'angolo di visione in base alla posizione.

Estetica

Uno dei principali inconvenienti della TV a muro è la gestione dei cavi, che possono creare disordine visivo. Tra le soluzioni più efficaci ci sono battiscopa coprifilo, scatole portacavi, per raccogliere i fili o canaline passacavi, che permettono di nascondere i cavi lungo la parete. Se la TV è installata all'interno di una parete attrezzata, i cavi possono essere nascosti dietro il mobile.

Stile della stanza

In un ambiente moderno e minimalista, un pannello retroilluminato può rendere la TV il fulcro della stanza, donando un aspetto più scenografico. In uno stile più classico, si può trasformare la TV in un elemento artistico, installando una cornice che la faccia sembrare un quadro quando non è in uso. In quest’ottica il dispositivo viene trasformato in una decorazione raffinata. In uno dei precedenti paragrafi si parlava di staffe. Ebbene, anche la scelta di questi componenti non deve basarsi solo sulla funzionalità, ma anche sullo stile della stanza. In un ambiente moderno e minimalista, per esempio, una staffa a basso profilo in metallo nero o argento è perfetta; mentre una staffa con finiture eleganti, come l'ottone o il bronzo, può integrarsi meglio in un salotto classico.

Illuminazione

L’illuminazione gioca un ruolo cruciale nell’esperienza visiva e nell’atmosfera generale del living. Una delle soluzioni più popolari è l’uso di strisce LED posizionate dietro la TV per creare un effetto di retroilluminazione. Questo accorgimento non solo mette in risalto i colori dello schermo, ma contribuisce anche a creare un ambiente rilassante.