Come truccarsi a Natale 2023 e a Capodanno 2024, la guida definitiva

Colori pieni di fascino e suggestione, sfumature accattivanti e dettagli in grado di catturare l'attenzione. Manca sempre meno al Natale e si stanno definendo gli ultimi particolari in vista di Capodanno. Oltre alla scelta dei look preferiti, per onorare ancora di più le giornate di festa con parenti e amici si può esprimere gioia e creatività anche con il make-up, scegliendo lo stile che meglio si addice all’outfit scelto e alla propria predisposizione d’animo. È anche questo un modo per brillare e predisporsi al meglio ad accogliere l’arrivo del 2024.

Colori al top

In linea con l’atmosfera natalizia, ci sono nuance che non passano mai di moda e che vengono riproposte ogni anno, sempre adatte a questo periodo: oro e argento, rosso, verde, bianco e blu notte. Se si vuole dare un tocco più contemporaneo si possono usare rame, terracotta o rosa champagne, anche con effetto glitter a seconda dei gusti.

Stile classico e intramontabile

Una volta scelto il colore del make-up, magari coordinandolo con i toni e lo stile dell'abbigliamento indossato per l'occasione, è il momento di definire il trucco per pranzi e cene o per altre occasioni durante le feste. Si può optare per un make-up tradizionale minimalista, come un trucco nude, curato, ma leggero, impreziosito solo da una sottile linea di eyeliner, mascara volumizzante e un generoso strato di rossetto rosso, opaco o lucido per labbra luminose.

Trend del momento

Se si vuole mettere lo sguardo in evidenza, tra le tendenze di make-up per il Natale 2023 spiccano vari ombretti luminosi e brillanti, effetto ghiacciato (frosted eyeshadow), con colori grigio-argento, azzurro, gold, silver, rame, cipria, albicocca, sempre in versione frosted, con una nota più romantica o delicata. Per le stesse nuance si possono sperimentare anche le varianti shimmer, piene di luce e glitter, e quelle metalliche, originali e raffinate. Se invece il focus del make-up è la bocca, oltre al rosso classico, che è sempre una scelta vincente a Natale e a Capodanno, si può optare per il burgundy o il rosso scuro, in linea con le tendenze dell’autunno inverno 2023 2024. Se si vuole osare, sono perfetti anche i lipstick viola scuro o prugna, quelli metallici e quelli glitterati.

Si può anche sperimentare il cosiddetto effetto ombre, mixando due tonalità complementari di rossetto (magari con quella più chiara al centro delle labbra come punto luce). Per quel che riguarda il finish giusto, tendenzialmente i rossetti opachi durano di più, quelli lucidi aggiungono corpo e volume alla bocca.