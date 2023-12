I look da indossare assolutamente a Natale 2023

Per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale in famiglia, la scelta dell’abbigliamento e degli accessori ha il suo peso. Lo stile casual chic e bon ton è quello che va per la maggiore in occasioni come queste, legate alle tradizioni. Ma si può rendere tutto più contemporaneo e innovativo con qualche piccolo particolare in grado di fare la differenza. Lo stesso dicasi per chi ha uno spirito più rock: inserire qualche particolare più glamour e scintillante, in giornate come queste, è concesso. La magia natalizia avvolge un po’ tutti!

Come vestirsi a Natale

Per lei

Un classico intramontabile per Natale è un abito elegante di colore rosso. Può essere lungo o corto, a seconda delle preferenze personali, e può essere abbinato a accessori dorati o argentati, o anche rame o bronzo, per essere più al passo coi tempi attuali. Se invece si opta per un vestito interamente di paillettes e strass, perfetto per la Festa, occorrerebbe rimanere sobri per quel che riguarda scarpe, borsa e orecchini. Una scelta sofisticata e meno scontata, più formale, può essere quella di un completo pantaloni e blazer, bianco, nero o blu scuro, magari vivacizzato da accessori d’appeal e scintillanti. Per un look raffinato, insieme a una camicia o a una maglia o maglioncino dal taglio elegante, si può indossare una gonna lunga, plissettata o a ruota, a cui aggiungere gioielli vistosi.

Per lui

Rispetto all’abbigliamento maschile, se si vuole essere eleganti si può mettere una camicia, bianca o di un colore classico natalizio, dal rosso al blu, con un papillon. Se cene e pranzi a cui si è invitati sono piuttosto formali, la scelta migliore ricade su un completo classico scuro, rifinito da una camicia bianca e una cravatta. Per un look casual ma curato, si possono indossare jeans scuri abbinati a una camicia elegante o anche un blazer con pantaloni chino.

Il maglione natalizio

Per un outfit caldo, comodo e divertente, un capo passe-partout e genderless è il tipico maglione natalizio, noto per i suoi motivi tradizionali e caratteristici, con stampe di renne, alberi di Natale, fiocchi di neve, campanelle o altri simboli legati alle festività. Questi maglioni, dalle classiche scollature a U o a V e spesso in versione extra-large, sono realizzati per lo più in materiali morbidi e adatti all’inverno come la lana, il cashmere o vari mix all’insegna del calore e del comfort.

Scarpe

Sia per lei che per lui, comfort e stile dovrebbero essere sempre in primo piano quando si scelgono le scarpe per l'abbigliamento natalizio. La chiave è coordinare le calzature con il resto del proprio abbigliamento, mantenendo la coerenza nei colori e nei dettagli festivi. Sul fronte femminile, a seconda dell’outfit, si possono indossare stivaletti, scarponcioni, décolleté e ballerine. Sul versante maschile, la scelta può ricadere su scarpe Brogue, modelli Derby, Oxford, mocassini in velluto, sneakers.