Natale 2023, dieci piante perfette da regalare

Roma, 20 dicembre 2023 – Il Natale è la stagione della gioia, della condivisione e dell'amore, e cosa c'è di più significativo di un regalo che crescerà e prospererà nel tempo? Le piante, da questo punto di vista, possono rappresentare un dono prezioso e molto apprezzato, e non necessariamente solo da parte di chi ha il pollice verde. Vediamo dunque insieme una lista di 10 piante perfette da regalare durante le festività.

Un grande classico: la Poinsettia, nota anche come Stella di Natale, è una pianta iconica delle festività. Con le sue foglie rosse e verdi, questa pianta è simbolo di prosperità e buona fortuna. Regalare una Poinsettia aggiungerà sicuramente un tocco festivo e colorato alla casa del destinatario del dono.

Originaria del Messico, è un tipo di pianta chiamata fotoperiodica brevidiurna, vale a dire che attiva la sua fioritura quando le giornate iniziano ad accorciarsi ed è proprio questo il motivo per cui ci regala le maggiori soddisfazioni nel periodo delle festività invernali. Spesso si pensa che sia destinata a morire subito dopo Natale, ma si tratta in realtà di una mera leggenda metropolitana: nel periodo di gennaio-febbraio la pianta tende effettivamente a perdere le proprie foglie, ma questo non significa che stia morendo; potandola e rinvasandola a dovere, e utilizzando il giusto concime, la Stella di Natale tornerà ad essere più bella e rigogliosa che mai.

Niente grida "Natale" più di un albero di Natale decorato. Meglio optare per un piccolo abete in vaso che potrà essere coltivato e piantato in giardino dopo le festività. Ogni anno, il destinatario potrà rivivere il calore delle decorazioni natalizie quando lo vedrà crescere.

Una pianta simile, se non ha perso tutti gli aghi, può durare anche per diversi anni conservata in un vaso di plastica; l’importante è rinvasarla ogni anno nel mese di aprile, utilizzando un buon terriccio universale e preoccupandosi di garantirgli un buon drenaggio sul fondo del vaso.

L'orchidea è una pianta dal fascino esotico senza tempo. I suoi fiori colorati e particolarissimi e la sua eleganza la rendono un regalo perfetto per qualsiasi occasione, compreso il Natale.

Qualche consiglio per prendersene cura: attenzione all’esposizione alla luce diretta del sole, specialmente nei mesi estivi; non innaffiare con acqua del rubinetto, troppo ricca di calcare (meglio sfruttare l’acqua piovana, se possibile); importante inserirla in un terriccio ben areato, in modo tale da assicurarle un drenaggio umido. Niente panico se dovesse sfiorire: per farla rifiorire basterà tagliare il ramo al di sopra del secondo nodo.

Con i suoi fiori imponenti e dai colori vivaci, l'Amaryllis è una scelta eccezionale per un regalo natalizio. Questa pianta bulbosa aggiungerà calore e vitalità alla casa del destinatario, mentre i suoi fiori si schiuderanno annunciando l'arrivo della primavera.

La pianta, originaria dell’America Centrale, teme il gelo: dopo essere stata piantata andrebbe dunque conservata in casa in un luogo buio e fresco fintanto che il bulbo non attecchisce.

La menta è una pianta versatile che può essere utilizzata in cucina, per preparare tè, per guarnire deliziose torte o semplicemente come pianta decorativa. Il suo profumo fresco e le sue foglie aromatiche la rendono un regalo pratico e sfizioso per chi ama la cucina e le erbe aromatiche.

Disponibile in natura in numerose varietà, non ama particolarmente la luce diretta del sole e resiste molto bene anche a temperature esterne piuttosto rigide.

La lavanda è conosciuta per il suo profumo rilassante e le sue proprietà calmanti. Regalare una pianta di lavanda è un gesto perfetto per chi apprezza momenti di relax.

La lavanda gradisce un terreno drenante ma fertile e ricco di sostanze organiche, con un pH neutro. La pianta preferisce una piena esposizione al sole e terreni possibilmente privi di torba.

I cactus sono piante grasse dall'aspetto unico. Sono adatti a chi ha poca esperienza con il giardinaggio poiché richiedono pochissima manutenzione e resistono a lungo senza essere annaffiati.

Il bello del cactus è la loro estrema varietà: ne esistono di talmente tanti tipi che avrete davvero l’imbarazzo della scelta.

Il calamondino è un arbusto che produce piccoli agrumi simili a mandarini. Con i suoi frutti colorati e il suo profumo fresco, è un regalo delizioso e un modo unico di portare la freschezza degli agrumi nelle festività natalizie.

In casa andrebbe coltivato in vaso, spostandolo tra il mese di ottobre e il mese di marzo: resiste molto bene anche al clima secco di un appartamento. In estate meglio posizionarlo in una posizione a mezz’ombra.

Le begonie Rex sono piante da interni apprezzate per le loro foglie splendide, decorative e variegate. Disponibili in una vasta gamma di colori, queste piante sono un regalo elegante per chi ama la bellezza delle foglie tanto quanto quella dei fiori.

Per prendersene cura è necessario posizionarla in una stanza dove le si possa assicurare una certa costanza di luce, calore e umidità. Si trova benissimo a crescere in un terriccio universale, o in quello adatto a piante verdi.

Le rose in miniatura sono un modo delicato per esprimere affetto e amore nonché un regalo adatto a chi non possiede un giardino per coltivarle. Con i loro piccoli fiori e il loro profumo avvolgente, queste rose sono un dono romantico che riuscirà a conquistare facilmente parenti e amici. Rispetto alle rose classiche si tratta tuttavia di fiori più delicati, spesso destinati a durare una sola stagione.