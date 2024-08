Labbra sottili e asimmetriche, la guida per truccarle nel modo giusto

Ogni sorriso è unico, così come lo sono le diverse forme delle labbra. Dalla tecnica dell'overlining all'uso di gloss trasparenti a effetto rimpolpante, il trucco può fare una differenza notevole e migliorare nettamente l’aspetto della bocca se presenta qualche piccola imperfezione.

Labbra sottili

Le labbra sottili possono presentare un volume ridotto sia nel labbro superiore che in quello inferiore, o solo in uno dei due. Il contorno della bocca, in questo caso, può essere meno pronunciato, soprattutto se gli altri lineamenti sono più marcati. Le labbra sottili, inoltre, possono dare al viso un aspetto più serio o severo, che può essere ammorbidito con un trucco specifico che ne aumenti il volume e che ne modifichi, in parte, anche la forma.

È qui che entra in gioco la tecnica dell’overlining: con una matita per le labbra di una tonalità nude leggermente più scura, si ridisegna il contorno delle labbra – senza esagerazioni – per ottenere un effetto ottico di maggiore volume e definizione, correggere eventuali sproporzioni e dare l'illusione di una maggiore pienezza. Si amplifica ulteriormente il risultato e si dà luminosità al sorriso aggiungendo qualche tocco di rossetto brillante o gloss trasparente.

Labbra asimmetriche

Per le labbra asimmetriche, che presentano una differenza di forma o volume tra il labbro superiore e inferiore o tra i due lati, non è sempre possibile né necessario ricorrere a trattamenti di medicina estetica con filler e altre iniezioni a base di sostanze riempitive e rassodanti. Anche in questo caso, il make-up può essere un valido alleato. Sempre col metodo dell’overlining si delinea un contorno un po’ più ampio e regolare rispetto a quello naturale con una matita labbra nude. Si completa il look con un rossetto cremoso color rosa incarnato, rosa antico, pesca o albicocca, a seconda della propria carnagione, per dare più armonia e volume.

Errori da evitare

Non bisogna tracciare linee eccessivamente marcate, che farebbero apparire le labbra innaturali, soprattutto nel caso di quelle asimmetriche. Per matite e rossetti è meglio evitare di scegliere tonalità troppo scure che tendono a ridurre otticamente il volume delle labbra: nuance come il rosso mattone, il rubino, il cioccolato, il prugna, il viola melanzana e il burgundy, tendono a rimpicciolire visivamente la dimensione della bocca. Se si hanno labbra sottili, sono da prediligere tonalità rosate, chiare e leggermente brillanti.

Per un risultato più sobrio e armonioso, dopo aver delineato il contorno conviene sfumare il tratto di matita verso l’interno delle labbra. I lipstick opachi, se non sono scelti con cura e attenzione, possono far apparire le labbra ancora più sottili. Meglio optare per formule cremose o lucide che diano un aspetto più pieno e morbido.