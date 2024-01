"Troppo turismo, Firenze città meretrice". La direttrice dell’Accademia attacca, poi si scusa La direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze, Cecilie Hollberg, critica il turismo e afferma che sarà difficile far tornare la città come prima. Le sue parole provocano indignazione e richieste di dimissioni, ma successivamente si scusa per l'offesa causata.