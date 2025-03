’Tosca’ alla Scala. Bach a Bergamo. A Brescia da Berio a Dallapiccola

Raramente l’interpretazione di Tosca come opera di struttura ’cinematografica’ ha avuto più rigorosa applicazione che nell’allestimento pensato da Davide Livermore e dalla sua squadra, a cominciare dall’impressionante ’piano sequenza’ iniziale sulla fuga di Angelotti. L’imponente produzione, nata come titolo inaugurale della Stagione 2019/2020 con la bacchetta di Riccardo Chailly e costruita sui fastosi elementi architettonici disegnati da Giò Forma, è ora diretta da Michele Gamba che torna alla Scala dopo i successi ottenuti per Rigoletto e Médée con un cast che alterna nel ruolo di protagonista Chiara Isotton (nella foto) e Elena Stikhina e come barone Scarpia Luca Salsi e Amartuvshin Enkhbat mentre Cavaradossi sono Francesco Meli e Fabio Sartori. L’appuntamento è domani alle 20 al Teatro Alla Scala di Milano.

A Bergamo al Collegio Vescovile di Sant’Alessandro domani alle 18 concerto d’organo con Luigi Panzeri che eseguirà le musiche di J.S.Bach. Domenica alle 11 l’Ensemble del Teatro Grande di Brescia proporrà un programma dedicato al Novecento che mette a confronto le musiche di Luciano Berio e Luigi Dallapiccola.