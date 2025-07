’Lo Sport fa Viaggiare’. Fantini Club, il Forum. Ospiti a confronto

Un grande appuntamento con importanti ospiti per un confronto tra sport, politiche territoriali e attrattività. Al centro del dibattito: lo sport come leva di sviluppo. Con il presidente del Coni, il presidente della Regione Emilia-Romagna, le leghe calcistiche e nomi noti della comunicazione sportiva, questo pomeriggio alle 18, il Fantini Club di Cervia ospita la nona edizione del Forum ’Lo Sport fa Viaggiare’, appuntamento di riferimento per chi si occupa di turismo, politiche sportive e sviluppo territoriale. Un evento che ogni anno richiama istituzioni, dirigenti sportivi e volti noti della comunicazione per ragionare sul ruolo crescente dello sport nel disegnare nuove geografie del turismo e dell’economia locale.

Gli ospiti saranno Luciano Buonfiglio (nella foto), presidente del Coni, Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, Stefano Mei, presidente Fidal, Matteo Marani, presidente Lega Pro, Paolo Bedin, presidente Lega Serie B, Simona Ventura, conduttrice e volto dello sport in tv, Raffaella Reggi, ex tennista, Claudio Fantini, Ad Fantini Group. Modera il giornalista Lorenzo Dallari, direttore comunicazione Lega Serie A.

Il Forum, organizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Cervia e Bper, chiude la stagione 2024/25 del ciclo Fantini Club LIVE: Sport & Turismo, che ha coinvolto oltre 500 protagonisti del settore in dialoghi pubblici su sport, benessere e territorio. Il Forum è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine social del Fantini Club (LinkedIn, Facebook e YouTube) e sul sito fantiniclub.com alla pagina Fantini Club Live.