Arte nelle Università ’Elpìs’ di Meggiato e ’Insight’ di Castore

Pensata dagli studenti (curata dalle studentesse Arianna Bono, Matilde Cauteruccio, Matilde Dante, Maria Laura Foti, Sara Ravelli, Alessandra Mara Sartori di Borgoricco e Melania Sisinno) per gli studenti, ma non solo, a chiedersi se la parola speranza abbia ancora un qualche significato, la mostra ospitata nei chiostri e nei luoghi di ritrovo dell’Università Cattolica di Milano (Largo Gemelli 1 e via Carducci 28/30), fino al 30 settembre: ’ELPÌS - Dove nasce la speranza’. Sette sculture bianche (a rimarcare il concetto di trascendenza) che Gianfranco Meggiato ha realizzato in alluminio con la tecnica della fusione a staffa e verniciate a forno.

Non da osservare passivamente, ma da esplorare fisicamente, toccare, ruotare: ’Il Soffio della Vita’, ’Colpo d’Ala’, ’Risveglio’, ’Il Volo’, ’Lo Specchio dell’Assoluto’, ’L’Incontro’, ’Oltre il Finito’, evocano il coraggio nel dolore, il risveglio dell’anima, l’incontro con l’altro, temi su cui è possibile lasciare un proprio contributo scritto tramite speciali cartoline, disponibili negli spazi espositivi e raccolte in appositi contenitori (per finire in un volume dedicato).

Il percorso di avvicinamento dell’Università Bocconi a un mondo ’diversamente’ contemporaneo, culturale e artistico, propone invece in Bocconi Art Gallery, (via Sarfatti 25, piano seminterrato) ’INSIGHT’ raccontando l’approccio intenso e intimo di Lorenzo Castore (fiorentino, classe 1973) alla fotografia: 20 opere (polittici e scatti singoli), mappe interiori e collettive, case vissute e abbandonate che parlano di appartenenza, relazioni e passaggi, a cura di MIA Photo Fair BNP Paribas, in collaborazione con Alessia Paladini Gallery, fino al 15 dicembre.