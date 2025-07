Bentornati anni ’50!. Divertimento assicurato sulle note del rock’n’roll

di Stefano MarchettiOne, two, three o’ clock, four o’ clock rock... Come sulle note irresistibili di ’Rock around the clock’, Senigallia, perla della riviera marchigiana, si prepara ad accogliere tutta la scatenata simpatia del ’Summer Jamboree 2025’, il festival di musica e cultura ispirato all’America anni ‘40 e ‘50 che compie 25 anni e dal 1° al 10 agosto proporrà un’edizione speciale. Sarà ’la festa rock’n’roll più grande al mondo’, viene annunciato.

Il Summer Jamboree è ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di un genere musicale senza tempo, dei balli swing e di un’atmosfera che sembra trasportarci direttamente fra i ragazzi di ’Happy Days’. "Tra una lezione di boogie woogie, un concerto dal vivo e un cocktail al tramonto sulla spiaggia di velluto - dicono gli organizzatori - , tutti si sentono a casa in un mondo fatto di energia positiva e condivisione".

Si inizierà venerdì 1 agosto con una giornata di prefestival, dedicata a un grande free boot sale, per chi ama frugare fra stili e storie d’epoca. Dal 2 agosto il palcoscenico principale del festival sarà in piazza Garibaldi e vedrà protagonisti alcuni artisti d’eccezione, grandi firme del panorama rock’n’roll, soul e rhythm & blues. Fra gli ospiti, lo statunitense Vel Omarr in un tributo a Sam Cooke, la trascinante cantante giamaicana britannica Ruby Turner, con la sua ’This train’, il chitarrista blues statunitense Curtis Salgado, colui che diede l’idea di creare i personaggi dei Blues Brothers, e Les Greene, che ha dato la voce a Little Richard nel film ’Elvis’ di Baz Luhrmann, e Pete Molinari, uno dei cantautori preferiti dal Boss Bruce Springsteen.

A fare gli onori di casa saranno cinque presentatori speciali, i performer Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros. E per la prima volta all’aperto, in seconda serata, il burlesque e il cabaret ‘illumineranno’ la Rocca Roveresca.

Summer Jamboree è anche – ovviamente – sinonimo di balli sfrenati: dal 2 al 9 agosto saranno organizzati i ‘dance camp’, con insegnanti da tutto il mondo, per apprendere e affinare gli stili del rock’n’roll e dello swing, e ogni sera (anzi, ogni notte) da mezzanotte alle 4 i dopofestival trasformeranno l’iconica Rotonda a mare in una pista da ballo tutta speciale, affacciata sull’Adriatico. E poi concorsi, dj set, il ’Summer Cucù’ per i ragazzi, balli e divertimento all’Hawaiian Beach, la mostra di auto americane pre-1969 dell’Oldtimers Park e il ritorno del Fearless David Motordrome che si sposta in piazza Simoncelli: al suo interno, moto Indian originali del 1926 sfrecciano sulle pareti verticali in acrobazie spettacolari, come nel film ’Roustabout’ con Elvis Presley.

E al Rockin’ Village Vintage Market, tutto, ma proprio tutto, dall’abbigliamento vintage, accessori, foulard, t-shirt, alle targhe di metallo e a memorabilia da collezione. Compresi due ‘barber shop’ in stile, con un tocco di Grease.

Info, www.summerjamboree.com