Torna Calici di Stelle. E tra i protagonisti i Custodi del Lambrusco

Tra le realtà protagoniste di questa edizione ci saranno anche ’I Custodi del Lambrusco’. Torna un appuntamento con la tradizione e con i sapori locali. Venerdì 1 agosto infatti, nel cuore del borgo storico di Castelvetro di Modena, ecco ’Calici di Stelle’, l’evento che ogni anno celebra il vino, i sapori locali e il piacere dello stare insieme sotto il cielo di agosto. Tra le realtà protagoniste di questa edizione, come detto, ci saranno anche ’I Custodi del Lambrusco’, associazione nata con l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’identità di questo grande vino simbolo dell’Emilia.

Promosso dal Movimento Turismo del Vino e giunto alla sua 22ª edizione, ’Calici di Stelle’ è un appuntamento che celebra il vino come espressione culturale, tra qualità e valorizzazione del territorio. Dalle 19 alle 24, le vie del centro di Castelvetro si trasformeranno in un percorso di degustazione diffuso, arricchito da specialità gastronomiche in formato street food, musica dal vivo e osservazioni guidate del cielo stellato. In questa cornice unica, ’I Custodi’ saranno presenti con una postazione collettiva dedicata alle diverse espressioni del Lambrusco e valorizzata da un banco sommelier gestito da AIS Modena, dove ogni cantina aderente proporrà un’etichetta rappresentativa.

"Per chi ama il vino, ma anche la convivialità, l’appuntamento con i ’Custodi del Lambrusco’ è sotto le stelle di Castelvetro, suggestivo borgo collinare, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Un’occasione per brindare alla bellezza, all’identità - viene sottolineato - e al futuro di un vino che ha ancora tanto da raccontare".