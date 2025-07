’L’Albertone nazionale’. Un mito immortale

di Benedetta Cucci

Alberto Sordi raccontato al cospetto dei grandi registi: da Federico Fellini, Steno, Dino Risi, Mario Monicelli a Vittorio De Sica, Luciano Salce, Ettore Scola, attraverso decine di foto e cimeli a lui appartenuti.

Si apre il 30 luglio alle 17.30 al Grand Hotel di Rimini, la mostra dedicata al grande attore romano nato nel 1920 e mancato nel 2003, che ancora oggi, grazie ai film che ha interpretato ci fa sempre sorridere, ridere, riflettere.

Un viaggio intimo nel mondo di Sordi, curato da Marco Dionisi, che taglia anche il nastro del salotto rivierasco di Simona Ventura e Giovanni Terzi, quella ’Terrazza della Dolce Vita’ che da sei edizioni è diventata un successo anche grazie alle interviste a ospiti celebri.

Alberto Sordi sarebbe stato bene su questa terrazza, che comunque, si sa (anche da foto che esistono), ha frequentato, essendo lui stato legato a Rimini grazie ai film di Federico Fellini.

Come non ricordarlo ne ’Lo sceicco bianco’ del 1952 e ne ’I Vitelloni’ dell’anno dopo che lo consacrò interprete eccezionale? In mostra c’è anche la locandina originale del film disegnata da Giuliano Nistri, grande maestro pittore che ha realizzato manifesti per il cinema più cult.

Talento naturale, rafforzato negli anni di gavetta attraverso la radio, il teatro di rivista e il doppiaggio, oltre alle foto, soprattutto in bianco e nero, di scena e fuori scena, potremo immergerci con fascinazione tra oggetti personali, documenti, carteggi, cimeli cinematografici, locandine di film, testimonianze audiovisive provenienti dalla Casa Museo Alberto Sordi, per gentile concessione della Fondazione a lui dedicata.

Eccolo in ’Due notti con Cleopatra’ di Mario Mattoli insieme a Sophia Loren, ne ’Il commissario’ di Luigi Comencini dove fuma una sigaretta con quel suo sguardo unico e il capello in piega, ne ’L’arte di arrangiarsi’ di Luigi Zampa, mentre stringe le braccia di Luisa Della Noce e la guarda languidamente.

E ancora ne ’La mia signora’ del 1964, film in cinque episodi firmato da Tinto Brass, Mauro Bolognini e Luigi Comencini, e sempre interpretato da Sordi e la Mangano.

Poi naturalmente alcune foto di ’Un americano a Roma’ con la famosa moto, gli occhialoni e il cappello da poliziotto per fare l’americano. In ’Mio figlio Nerone’ di Steno, Sordi interpreta proprio l’imperatore che tenta di fare uccidere la madre Agrippina, e nella foto è splendido, con l’armatura, la tipica pettinatura e barba dell’Antica Roma e sigaretta in bocca.

Non può infine mancare una foto di Alberto Sordi con Federico Fellini e Giulietta Masina, tutti e tre si stanno divertendo, forse scherzano.

Che bella la Dolce Vita! L’esposizione sarà visitabile fino al 10 settembre.